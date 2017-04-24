РПК взяла ответственность за гибель еще 7 турецких солдат на востоке страны

PanARMENIAN.Net - Боевое крыло запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана HPG взяло на себя ответственность за новую атаку на турецких солдат в провинции Ширнак на востоке страны. Семеро военных погибли и еще 8 получили ранения, говорится в заявлении медиа-центра HPG.

Согласно сообщению, утром 21 апреля бойцы РПК окружили и обстреляли военный лагерь в районе Улудере провинции Ширнак. Турецкие солдаты разбежались из лагеря по окрестным холмам, однако наткнулись на засады РПК. Семеро солдат были убиты, еще восемь ранены, пишет РИА Новости.

После этого турецкие силы обстреляли из артиллерии села Дераре и Зендура. О своих потерях РПК не сообщает.

Конфликт Турции с РПК длится уже более 33 лет и унес жизни 40 тыс человек. После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в столкновениях с курдскими повстанцами погибли более 800 военных и полицейских. Генштаб Турции сообщил об уничтожении за этот период около 10 тысяч курдских повстанцев. Однако представители прокурдской Партии демократии народов утверждают, что в ходе антитеррористической операции погибли сотни мирных жителей.