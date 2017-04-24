В Вустере двое турок присоединились к армянам в память о Геноциде
24 апреля 2017 - 13:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Двое турок, один из которых мусульманин, а второй - христианин, 23 апреля выступили в американском Вустере в ходе мероприятий, посвященных 102-й годовщине Геноцида армян в Османской империи.
«Мы обязаны столкнуться лицом с нашим прошлым»,- сказала журналистка и писательница из Стамбула, аспирант в Центре изучения Холокоста и геноцида имени Страсслера при Университете Кларка Бурчин Герчек, пишет Telegraph.
«Конечно, для убитых уже посдно восстанавливать справедливость. Но, по крайней мере, признание, официальное извинение и некоторые шаги в отношении армянского культурного наследия в Турции могут стать позитивными шагами»,- отметила она.
«Пусть Бог благословит всех жертв, которые даже не имеют надгробия»,- сказал 31-летний Эмре Кан Даглиоглу, православный христианин из Антакьи на юге Турции, на границе с Сирией.
«Мы должны извиниться за то, что произошло в Османской империи, и не только в 1915 году, но и в конце 19-го века. В этом смысле я пытаюсь отплатить свой долг армянам»,- добавил он.
Правопреемник Османской империи - современная Турция, отвергает призывы официально признать массовые убийства армян в 1915 году геноцидом или принести официальные извинения.
Photo. T&G staff/Eric Cinclair
Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
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Об этом она заявила в интервью британскому информационному агентству Press Association после премьеры в Лос-Анджелесе испано-американского фильма «Обещание» (The Promise, 2016), который посвящен трагическим событиям 1915 года.
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