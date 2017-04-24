В Вустере двое турок присоединились к армянам в память о Геноциде

PanARMENIAN.Net - Двое турок, один из которых мусульманин, а второй - христианин, 23 апреля выступили в американском Вустере в ходе мероприятий, посвященных 102-й годовщине Геноцида армян в Османской империи.

«Мы обязаны столкнуться лицом с нашим прошлым»,- сказала журналистка и писательница из Стамбула, аспирант в Центре изучения Холокоста и геноцида имени Страсслера при Университете Кларка Бурчин Герчек, пишет Telegraph.

«Конечно, для убитых уже посдно восстанавливать справедливость. Но, по крайней мере, признание, официальное извинение и некоторые шаги в отношении армянского культурного наследия в Турции могут стать позитивными шагами»,- отметила она.

«Пусть Бог благословит всех жертв, которые даже не имеют надгробия»,- сказал 31-летний Эмре Кан Даглиоглу, православный христианин из Антакьи на юге Турции, на границе с Сирией.

«Мы должны извиниться за то, что произошло в Османской империи, и не только в 1915 году, но и в конце 19-го века. В этом смысле я пытаюсь отплатить свой долг армянам»,- добавил он.

Правопреемник Османской империи - современная Турция, отвергает призывы официально признать массовые убийства армян в 1915 году геноцидом или принести официальные извинения.