Правительство Кипра вновь заявило о своей поддержке признания Геноцида армян в мире

PanARMENIAN.Net - Правительство Кипра и президент Никос Анастасиадес решительно осудили Геноцид армян в Османской Турции.

В письменном заявлении по случаю 102-й годовщины событий говорится, что Геноцид армян - это отвратительное преступление и постыдная глава в истории человечества.

Отмечается, что «правительство выражает солидарность и симпатию народу Армении и вновь заявляет о своей полной поддержке признания Геноцида армян со стороны международного сообщества», пишет Cyprus Mail.

Кипр признал Геноцид армян в 1975 году.