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Правительство Кипра вновь заявило о своей поддержке признания Геноцида армян в мире

Правительство Кипра вновь заявило о своей поддержке признания Геноцида армян в мире
24 апреля 2017 - 14:25 AMT

PanARMENIAN.Net - Правительство Кипра и президент Никос Анастасиадес решительно осудили Геноцид армян в Османской Турции.

В письменном заявлении по случаю 102-й годовщины событий говорится, что Геноцид армян - это отвратительное преступление и постыдная глава в истории человечества.

Отмечается, что «правительство выражает солидарность и симпатию народу Армении и вновь заявляет о своей полной поддержке признания Геноцида армян со стороны международного сообщества», пишет Cyprus Mail.

Кипр признал Геноцид армян в 1975 году.

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Cyprus Mail. Government condemns Armenian genocide
Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Германией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Республикой Кипр, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, Европарламентом и Всемирным советом церквей, 45 штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

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