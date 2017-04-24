Митинг в память о жертвах Геноцида армян пройдет в Москве

PanARMENIAN.Net - В Москве пройдет общегородской митинг российской общественности «Помню и требую», посвящённый памяти жертв Геноцида армян 1915 года. Об этом сообщили в пресс-службе Союза армян России.

В митинге, который начнется в 14:30 (по ереванскому времени) на площади Краснопресненской заставы, возле станции метро «Улица 1905 года», примут участие представители законодательных органов, общественных объединений, экспертных сообществ, интеллигенции и молодежи.

Отмечается, что цель митинга в том, чтобы почтить память жертв Геноцида армян в Турции и оказать содействие процессу международного осуждения данного преступления во избежание рецидива геноцида народов в будущем.

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