Энгель: Молодое поколение турок должно признать Геноцид армян

PanARMENIAN.Net - Депутат Европейского парламента из Люксембурга, руководитель группы дружбы с Арцахом Франк Энгель отметил, что Геноцид армян стал первым подобным преступлением против человечества в XX веке.

Энгель сказал, что все люди, в особенности, молодое поколение турок, должны признать это.

«Мы должны приложить все усилия, чтобы это не повторилось. Европарламент признал геноцид в 1987 году, и мы делали все возможное по этому вопросу», - сказал он после возложения цветов к Мемориалу памяти жертв Геноцида армян в Цицернакаберде, передает «Новости-Армения».

Франк Энгель планирует сыграть свадьбу в Нагорном Карабахе. По сведениям прессы, невестой депутата является уроженка Армении Татев Манукян, которая сейчас живет в Брюсселе.

В Ереване 23 апреля прошло традиционное факельное шествие, посвященное 102-й годовщине Геноцида армян. В 2017 году шествие началось от площади Свободы. Участники акции проследовали по улицам Еревана до Мемориала памяти жертв Геноцид армян - Цицернакаберда. Перед началом шествия участники акции почтили минутой молчания память жертв Геноцида армян. В знак протеста против политики отрицания Турции участники сожгли турецкий флаг.

Участники акции принесли к Мемориалу не только армянский триколор, но и флаги стран, признавших Геноцид армян.

24 апреля во всем мире вспоминают жертв Геноцида армян в Османской империи (нынешняя Турция) в 1915 году. Многие государства на разных уровнях признали Геноцид армян, но Турция до сих пор отрицает этот факт.