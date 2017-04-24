Энгель: Молодое поколение турок должно признать Геноцид армян
24 апреля 2017 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Депутат Европейского парламента из Люксембурга, руководитель группы дружбы с Арцахом Франк Энгель отметил, что Геноцид армян стал первым подобным преступлением против человечества в XX веке.
Энгель сказал, что все люди, в особенности, молодое поколение турок, должны признать это.
«Мы должны приложить все усилия, чтобы это не повторилось. Европарламент признал геноцид в 1987 году, и мы делали все возможное по этому вопросу», - сказал он после возложения цветов к Мемориалу памяти жертв Геноцида армян в Цицернакаберде, передает «Новости-Армения».
Франк Энгель планирует сыграть свадьбу в Нагорном Карабахе. По сведениям прессы, невестой депутата является уроженка Армении Татев Манукян, которая сейчас живет в Брюсселе.
В Ереване 23 апреля прошло традиционное факельное шествие, посвященное 102-й годовщине Геноцида армян. В 2017 году шествие началось от площади Свободы. Участники акции проследовали по улицам Еревана до Мемориала памяти жертв Геноцид армян - Цицернакаберда. Перед началом шествия участники акции почтили минутой молчания память жертв Геноцида армян. В знак протеста против политики отрицания Турции участники сожгли турецкий флаг.
Участники акции принесли к Мемориалу не только армянский триколор, но и флаги стран, признавших Геноцид армян.
24 апреля во всем мире вспоминают жертв Геноцида армян в Османской империи (нынешняя Турция) в 1915 году. Многие государства на разных уровнях признали Геноцид армян, но Турция до сих пор отрицает этот факт.
Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
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