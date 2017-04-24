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Энгель: Молодое поколение турок должно признать Геноцид армян

Энгель: Молодое поколение турок должно признать Геноцид армян
24 апреля 2017 - 12:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Депутат Европейского парламента из Люксембурга, руководитель группы дружбы с Арцахом Франк Энгель отметил, что Геноцид армян стал первым подобным преступлением против человечества в XX веке.

Энгель сказал, что все люди, в особенности, молодое поколение турок, должны признать это.

«Мы должны приложить все усилия, чтобы это не повторилось. Европарламент признал геноцид в 1987 году, и мы делали все возможное по этому вопросу», - сказал он после возложения цветов к Мемориалу памяти жертв Геноцида армян в Цицернакаберде, передает «Новости-Армения».

Франк Энгель планирует сыграть свадьбу в Нагорном Карабахе. По сведениям прессы, невестой депутата является уроженка Армении Татев Манукян, которая сейчас живет в Брюсселе.

В Ереване 23 апреля прошло традиционное факельное шествие, посвященное 102-й годовщине Геноцида армян. В 2017 году шествие началось от площади Свободы. Участники акции проследовали по улицам Еревана до Мемориала памяти жертв Геноцид армян - Цицернакаберда. Перед началом шествия участники акции почтили минутой молчания память жертв Геноцида армян. В знак протеста против политики отрицания Турции участники сожгли турецкий флаг.

Участники акции принесли к Мемориалу не только армянский триколор, но и флаги стран, признавших Геноцид армян.

24 апреля во всем мире вспоминают жертв Геноцида армян в Османской империи (нынешняя Турция) в 1915 году. Многие государства на разных уровнях признали Геноцид армян, но Турция до сих пор отрицает этот факт.

Ссылки по теме:
Newsarmenia.am: Депутат ЕП Энгель: молодое поколение турков должно признать Геноцид армян
Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Германией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Республикой Кипр, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, Европарламентом и Всемирным советом церквей, 45 штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

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