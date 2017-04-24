// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Президент Армении, католикос и премьер воздали дань уважения памяти жертв Геноцида армян

Президент Армении, католикос и премьер воздали дань уважения памяти жертв Геноцида армян
24 апреля 2017 - 14:40 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 24 апреля в связи с Днем памяти жертв Геноцида армян посетил Цицернакабердский мемориальный комплекс - воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян. Президент возложил венок к мемориалу и цветы - у вечного огня памяти невинных жертв Геноцида.

После церемонии Саргсян посетил также музей-институт Геноцида армян, осмотрел уникальные экспонаты посвященной 25-летию независимости РА временной выставки «От Егерна к восстановлению независимости» и экспонаты, предназначенные для выставки, посвященной 50-летию строительства мемориального комплекса Геноцида армян.

Главу государства сопровождали католикос всех армян Гарегин Второй, председатель НС РА Галуст Саакян, премьер-министр Карен Карапетян, члены правительства, председатель КС РА Гагик Арутюнян, министр обороны Виген Саркисян, глава МИД Эдвард Налбандян и другие.

102 года прошло с Геноцида армян в Османской империи. 24 апреля 1915 года правительство младотурок приказало депортировать всю армянскую интеллигенцию Стамбула.

Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Германией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Республикой Кипр, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, Европарламентом и Всемирным советом церквей, 45 штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

 Самое значимое
Иностранцы при посещении Армении не будут заполнять анкету для получения визыИностранцы при посещении Армении не будут заполнять анкету для получения визы
Согласно решению правительства, будет ликивидировано требование о заполнении иностранцами соответствующей анкеты для получения въездной визы на пограничных контрольно-пропускных пунктах.
В Армении впервые провели операцию по трансплантации стволовых клеток костного мозгаВ Армении впервые провели операцию по трансплантации стволовых клеток костного мозга
Операции были проведены в Гематологическом центре им. Р.О. Йоляна Минздрава РА заведующим отделением трансплантации Медицинского центра университета Гамбург-Эппендорф Николаусом Крегером вместе с командой трансплантологов гематологического центра
Армянский Горис провозглашен культурной столицей СНГ 2018 годаАрмянский Горис провозглашен культурной столицей СНГ 2018 года
Армянский город Горис провозглашен культурной столицей СНГ 2018 года. Соответствующий проект решения был одобрен на заседании Совета глав МИД СНГ в Ташкенте 7 апреля.
В Армении выпустят почтовую марку с изображением первого лауреата премии «Аврора»В Армении выпустят почтовую марку с изображением первого лауреата премии «Аврора»
На марке будет изображена лауреат первой премии «Аврора» Маргерит Баранкитс. Выпуск марки и церемония введения ее в обращение приурочены к проведению особых мероприятий премии «Аврора» – 2017
Partner news
 Статьи
Геноцид армян в фотографиях

11 кадров страшной армянской трагедии

 Самое читаемое в разделе
Армянская армия закупила партию ПЗРК «Верба»
В Армении арестован экс-командующий Армией обороны НКР Самвел Бабаян
Сторонники Артура Саркисяна проводят шествие по улицам Еревана
Доставивший хлеб «Сасна црер» Артур Саркисян скончался
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Киев и Баку намерены наладить совместное производство в сфере обороны Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковський
В ПАСЕ предлагают рассмотреть вопрос об отставке проазербайджанского главы Ассамблеи Парламентарии с места требовали от Аграмунта принять решение по этому вопросу, провести слушания и поставить вопрос на голосование
В Петербурге почтили память жертв Геноцида армян Утром 24 апреля генеральный консул Армении в Санкт-Петербурге Грайр Карапетян, председатель Национально-Культурной автономии Санкт-Петербурга Карен Мкртчян и представители армянского духовенства возложили цветы к памятнику Комитаса в Камском саду.
SIPRI: Азербайджан сократил военные расходы на 36% в 2016 году Согласно докладу, 2016 году общий объем военных расходов в мире вырос на 0,4% по сравнению с 2015 годом, до $1.69 трлн