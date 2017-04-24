Президент Армении, католикос и премьер воздали дань уважения памяти жертв Геноцида армян
24 апреля 2017 - 14:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 24 апреля в связи с Днем памяти жертв Геноцида армян посетил Цицернакабердский мемориальный комплекс - воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян. Президент возложил венок к мемориалу и цветы - у вечного огня памяти невинных жертв Геноцида.
После церемонии Саргсян посетил также музей-институт Геноцида армян, осмотрел уникальные экспонаты посвященной 25-летию независимости РА временной выставки «От Егерна к восстановлению независимости» и экспонаты, предназначенные для выставки, посвященной 50-летию строительства мемориального комплекса Геноцида армян.
Главу государства сопровождали католикос всех армян Гарегин Второй, председатель НС РА Галуст Саакян, премьер-министр Карен Карапетян, члены правительства, председатель КС РА Гагик Арутюнян, министр обороны Виген Саркисян, глава МИД Эдвард Налбандян и другие.
102 года прошло с Геноцида армян в Османской империи. 24 апреля 1915 года правительство младотурок приказало депортировать всю армянскую интеллигенцию Стамбула.
Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
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