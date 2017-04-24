Известны даты релизов продолжений «Аватара»

PanARMENIAN.Net - На официальной странице фильма «Аватар» в Facebook была опубликована фотография кинорежиссера, сценариста и продюсера Джеймса Кэмерона и съемочной группы. Из подписи можно узнать, что «Аватар 2» выйдет 18 декабря 2020 года, «Аватар 3» — 17 декабря 2021-го, «Аватар 4» — 20 декабря 2024-го, а «Аватар 5» — 19 декабря 2025 года.

Новости об очередном изменении дат выхода фильмов Кэмерона о приключениях синих жителей планеты Пандора уже вызывают легкие смешки у представителей индустрии. После выхода «Аватара» в 2009 году режиссер обещал, что у картины будет несколько продолжений. Сиквел наметили на декабрь 2014 года, пишет Kinopoisk со ссылкой на New York Times.

В 2012 году Кэмерон потратил 16 млн долларов на приобретение земельного участка в 2500 акров в Новой Зеландии, где предполагалось снимать красоты Пандоры. Выход «Аватара 2» перенесли на 2015 год. Спустя год режиссер исследовал глубины океана и перенес дату выхода сиквела на декабрь 2017-го.

Затем стало известно, что у фильма будет четыре продолжения. Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер и Стивен Лэнг дали согласие на участие в проектах. Продолжения начали передвигаться опять, и «Аватар 2» переехал на 2018 год.

«Аватар» Джеймса Кэмерона вышел в декабре 2009 года и собрал в мировом прокате 2.7 миллиарда долларов, став самым кассовым фильмом в истории. Предыдущий рекорд принадлежал «Титанику» того же Кэмерона, но он на тот момент не дотянул и до двух миллиардов.