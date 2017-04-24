Aurora Prize 2017 объявила 5 номинантов: Имя лауреата станет известно 28 мая

PanARMENIAN.Net - Отборочная комиссия премии «Аврора» 24 апреля в Ереване назвала имена пяти финалистов премии 2017 года.

Как сообщают организаторы, эти люди были выбраны за свое мужество, решимость и воздействие, позволившие им внести исключительный вклад в дело спасения человеческих жизней и продвижения идей гуманизма.

Финалистами стали: Фартун Адан и Ильвад Эльман, основатели Центра мира и прав человека Эльман в Сомали, – мать и дочь, чья деятельность в области защиты прав человека и прав женщин, укрепления мира, развития и реабилитации детей-солдат связана с постоянной опасностью. Джамиля Афгани, председатель Организации по наращиванию потенциала и развитию системы образования Нур – жертва детского полиомиелита, которой посчастливилось научиться читать и которая теперь искореняет женскую неграмотность и помогает девочкам и женщинам получить образование, а также ведет просветительскую работу среди мусульманских лидеров. Доктор Том Катена, хирург больницы Mother of Mercy в Нубийских горах Судана – хирург и миссионер католической церкви, в течение многих лет бывший единственным врачом, постоянно оказывавшим медицинскую помощь более чем полумиллионному населению отдаленного и опустошенного войной региона и выполнявшим более 1000 операций в год. Мухаммад Дарвиш, врач полевого госпиталя в Мадае, Сирия –обучавшийся на стоматолога студент, который вернулся в родной город и стал оказывать населению полноценную медицинскую помощь, включая проведение процедур и заполнение подробных медицинских карт состояния пациентов, многие из которых были детьми, пострадавшими от продолжающегося в регионе вооруженного конфликта. Все это помогло привлечь внимание общественности к осажденному городу.

Доктор Денис Муквеге, хирург-гинеколог и основатель больницы Панзи в ДРК – акушер, ставший хирургом-гинекологом и оказывающий физическую, психологическую и юридическую помощь более 50 000 жертв сексуального насилия, проживающим в опустошенной войне стране, а также стремящийся найти виновных и привлечь их к ответственности.

Финалистов будут чествовать 28 мая 2017 года в Ереване, во время церемонии вручения премии «Аврора».

Лауреат получит грант в размере 100 000 долларов на осуществление собственной деятельности и награду в 1 млн долларов, которая даст ему уникальную возможность продолжить эстафету добра и поддержать вдохновившие его организации.

В Отборочную комиссию премии «Аврора», возглавляемую обладателем премии «Оскар» и филантропом Джорджем Клуни, входят лауреаты Нобелевской премии мира Эли Визель, Оскар Ариас, Ширин Эбади и Лейма Гбови, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, правозащитница Хина Джилани, бывший министр иностранных дел Австралии и почетный президент Международной кризисной группы Гарет Эванс, президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке Вартан Грегорян и бывший президент Мексики Эрнесто Седильо. Пятеро финалистов были выбраны комиссией из более чем 550 заявок с именами 254 уникальных кандидатов, номинированных жителями 66 стран на 13 языках.

Говоря от имени Отборочной комиссии премии «Аврора», член комиссии и президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке Вартан Грегорян сказал: «Такой горячий отклик на призыв номинировать кандидатов свидетельствует о нашей общей человечности. У каждого кандидата своя история и живут они в разных уголках планеты, но есть то, что их объединяет. Это люди, которые рискуют собственной безопасностью и благополучием ради спасения тех, кто остро нуждается в помощи. Миссия «Авроры» – поддерживать таких спасителей. Мы верим, что те, кого они спасли, продолжат эстафету добра и благодарности».

24 апреля 2016 года Маргерит Баранкитс из приюта «Дом Шалом» и больницы REMA в Бурунди была названа в Ереване первым лауреатом премии «Аврора». Ставшая свидетелем чудовищного убийства 72 соседей-хуту, которых она тщетно пыталась спасти от уничтожения, Маргерит, тутси по национальности, посвятила последние 20 лет свой жизни помощи детям и сиротам. В опустошаемой гражданской войной стране она предоставляет нуждающимся приют и поддержку. Маргерит спасла почти 30 000 детей, которым дала кров и образование, а в открытой ею больнице медицинскую помощь получили более 80 000 пациентов.

«Дети в Бразилии и Эфиопии, беженцы из Бурунди в Руанде теперь могут расти, развиваться и получать образование. Они окружены любовью и заботой благодаря щедрости премии «Аврора» – 2016», – сказала Баранкитс. «Деятельность финалистов 2017 года не может вызвать ничего, кроме восхищения. Эти люди олицетворяют дух принципа благодарности, воплощенной в действии: они дарят надежду столь многим нашим братьям и сестрам по всему миру. Их работа доказывает способность человечества любить».

Премия «Аврора» (Aurora Prize for Awakening Humanity) была учреждена в 2015 году Гуманитарной инициативой «Аврора» от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям. В память о восьмилетнем Геноциде армян (1915-2023), премия будет вручаться ежегодно до 2023 года.