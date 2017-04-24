Российские энергохолдинги теряют интерес к армянским ГЭС

PanARMENIAN.Net - Российские энергохолдинги, активно инвестировавшие в Закавказье в 2000-х годах, в последнее время теряют интерес к местным активам, поскольку регуляторы не готовы учитывать в тарифах на электроэнергию девальвацию национальных валют.

Так, «РусГидро» готово продать 90% в Международной энергетической корпорации (МЭК), владеющей семью ГЭС Севано-Разданского каскада в Армении. Об этом сообщил первый заместитель главы энергохолдинга Джордж Рижинашвили. По его словам, «РусГидро» признало армянские ГЭС непрофильными, в ближайшие два-три месяца проведет их оценку и сформирует портфель предложений от потенциальных покупателей, передает «Ъ».

В компании уточнили, что соответствующие переговоры были инициированы еще в 2016 году. «РусГидро» привлекло финансирование для программы техперевооружения ГЭС, но новая стратегия холдинга «не предполагает увеличения портфеля зарубежных активов».

«РусГидро» купило 90% в МЭК в 2011 году у «Интер РАО» (еще 10%, по неофициальным данным, принадлежит структурам бывшего топ-менеджера «РусГидро» Михаила Мантрова). Уже тогда инвестиция выглядела неоднозначно: по словам источников, ГЭС требовали значительных вложений, окупить которые сложно. Мощность каскада — 561 МВт, среднегодовая выработка — около 0,5 млрд кВт ч (примерно 10% потребления страны), в 2016 году она упала на 10,6%, до 405 млн кВт ч.

Энергосистема Армении построена по модели единого закупщика-поставщика. Компания «Электросети Армении» (ЭСА) покупает энергию у генераторов по регулируемым тарифам, основанным на себестоимости выработки, затем на основе прогноза производства и затрат на закупку формируется тариф для потребителей. Старые ГЭС, не имеющие расходов на топливо или необходимости возвращать инвестиции, получают самую низкую цену, что не позволяет окупать вложения в модернизацию. Вложения МЭК в Севано-Разданский каскад на 2014-2018 годы предполагались в размере 21,5 млрд драмов ($43,4 млн).

Модель уже дала сбой в 2015 году, когда из-за низкой водности рек ГЭС снизили выработку, а Армянская АЭС (около 400 МВт и примерно четверть выработки) встала на ремонт. Энергодефицит пришлось покрывать за счет ТЭС, работающих на дорогом импортном газе из РФ (контракт с «Газпромом» номинирован в долларах, и цена газа росла из-за девальвации драма), и ЭСА потребовала роста тарифов для потребителей. Это привело к народным волнениям в Ереване и ряде других городов, правительство Армении пообещало понизить тарифы, а владевшее ЭСА «Интер РАО» продало актив структурам группы «Ташир» Самвела Карапетяна, имеющего бизнес-интересы в республике.