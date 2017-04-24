Ударник SOAD Джон Долмаян осудил Турцию за отрицание факта Геноцида армян
24 апреля 2017 - 15:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Каждый год Турция ужесточает контроль над своим собственным народом, подавляя гражданские свободы и осуждая правду. Такое заявление сделал американский музыкант армянского происхождения, барабанщик всемирно известной группы System of a Down Джон Долмаян в своем посте в Instagram, отдавая дань памяти жертв Геноцида армян.
«24 апреля 2017 года исполняется 102 лет турецкому отрицанию Армянского Холокоста, ежегодно становится все сложнее отрицать факты, и каждый год Турция ужесточает контроль над своим собственным народом, подавляя гражданские свободы и осуждая правду»,- написал музыкант.
«Позор и ответственность лежат на лидерах Турции, отрицание геноцида является продолжением геноцида»,- подчеркнул Долмаян.
Рок-группа System Of A Down (SOAD) осенью 2014 года заявила о начале нового мирового турне в память о жертвах Геноцида армян, старт которому был дан 13 декабря в концертном зале The Forum в Лос-Анджелесе. Далее в апреле 2015 года группа выступила в Великобритании (10 апреля), Германии (13 апреля), Франции (14 апреля), Бельгии (16 апреля), Нидерландах (16 апреля) и России (20 апреля). А 23 апреля – за день до столетней годовщины Геноцида армян в Османской империи, группа дала открытый концерт в Ереване, на площади Республики. Концертное турне прошло под слоганом Wake up the souls (Разбудите души).
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Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
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