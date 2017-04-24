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История выжившей: Как бабушка Айастан подожгла убивших ее семью турок

История выжившей: Как бабушка Айастан подожгла убивших ее семью турок
24 апреля 2017 - 15:50 AMT

PanARMENIAN.Net - В годы Геноцида армян семья бабушки Айастан была убита, а она выходя из сарая, подожгла его вместе со спящими внутри турками. Историю Айастан Варжапетян представила на сайте ArmenianGenocide100.org Гоар Аселесян.

В 1915 году Айастан была замужем за богатым торговцем и имела двоих детей воарастом 3 и 5 лет. Сначала убили ее мужа. Мать в панике закричала, чтобы дети убежали, однако турки поймали их и обезглавили прямо у нее на глазах. Обезумевшая от горя и боли женщина попыталась убежать…Однако турок догнал ее и, очарованный красотой женщины, потащил в сарай…

«История, которую мне лично рассказала бабушка Айастан, основана на реальных событиях. В 1915 году Айастан была замужем за богатым торговцем и имела двоих детей в возрасте 3 и 5 лет. Она рассказывала, как турки пришли в их деревню. Сначала убили ее мужа. Мать в панике закричала, чтобы дети убежали, однако турки поймали их и обезглавили прямо у нее на глазах. Обезумевшая от горя и боли женщина попыталась убежать…однако турок догнал ее и очарованный красотой женщины, потащил в сторону сарая.

«Я пришла в себя на рассвете и увидела 6-7 пьяных турок, которые спали в сарае…». Айастан тихо вышла из сарая, заперла дверь и подожгла его вместе со спящими внутри турками. «До сих пор в ушах звучат крики этих варваров. Я бежала без оглядки и через некоторое время добралась до Агина…»,- рассказывала бабушка Айастан.

Таким образом смелой женщине удалось отомстить за своих детей и мужа. В Агине уже всем было известно, что в деревне приютилась красивая женщина, которой удалось спастись от турецкого ятагана. Молодые парни деревни каждый день ходили к роднику, в надежде увидеть красавицу, однако никому не удавалось встретить ее…

Прошла зима и вновь наступила весна… Бабушка Айастан пошла к роднику за водой…Говорят, что там ее увидел дедушка Ерванд, который был начальником железнодорожной станции. Красивый и образованный Ерванд сразу влюбился в Айастан… Так началась история рода Галстянов…

Бабушка Айастан родила детей, которые подарили ей внуков и правнуков. Внучки и правнучки унаследовали ее красоту. В 1994 году одна из них – Анушик Барбарян, стала победительницей конкурса красоты, организованного в Ереване. До конца своей жизни бабушка Айастан носила в сердце всю пережитую боль…

Я никогда не забуду, как она бредила в предсмертной агонии: то называя имена своих убитых детей, то проклиная турок. Иногда начинала плакать и смеяться, а затем вновь просила детей бежать от убийц – турок…»

Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Германией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Республикой Кипр, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, Европарламентом и Всемирным советом церквей, 45 штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

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