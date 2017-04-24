История выжившей: Как бабушка Айастан подожгла убивших ее семью турок

PanARMENIAN.Net - В годы Геноцида армян семья бабушки Айастан была убита, а она выходя из сарая, подожгла его вместе со спящими внутри турками. Историю Айастан Варжапетян представила на сайте ArmenianGenocide100.org Гоар Аселесян.

В 1915 году Айастан была замужем за богатым торговцем и имела двоих детей воарастом 3 и 5 лет. Сначала убили ее мужа. Мать в панике закричала, чтобы дети убежали, однако турки поймали их и обезглавили прямо у нее на глазах. Обезумевшая от горя и боли женщина попыталась убежать…Однако турок догнал ее и, очарованный красотой женщины, потащил в сарай…

«История, которую мне лично рассказала бабушка Айастан, основана на реальных событиях. В 1915 году Айастан была замужем за богатым торговцем и имела двоих детей в возрасте 3 и 5 лет. Она рассказывала, как турки пришли в их деревню. Сначала убили ее мужа. Мать в панике закричала, чтобы дети убежали, однако турки поймали их и обезглавили прямо у нее на глазах. Обезумевшая от горя и боли женщина попыталась убежать…однако турок догнал ее и очарованный красотой женщины, потащил в сторону сарая.

«Я пришла в себя на рассвете и увидела 6-7 пьяных турок, которые спали в сарае…». Айастан тихо вышла из сарая, заперла дверь и подожгла его вместе со спящими внутри турками. «До сих пор в ушах звучат крики этих варваров. Я бежала без оглядки и через некоторое время добралась до Агина…»,- рассказывала бабушка Айастан.

Таким образом смелой женщине удалось отомстить за своих детей и мужа. В Агине уже всем было известно, что в деревне приютилась красивая женщина, которой удалось спастись от турецкого ятагана. Молодые парни деревни каждый день ходили к роднику, в надежде увидеть красавицу, однако никому не удавалось встретить ее…

Прошла зима и вновь наступила весна… Бабушка Айастан пошла к роднику за водой…Говорят, что там ее увидел дедушка Ерванд, который был начальником железнодорожной станции. Красивый и образованный Ерванд сразу влюбился в Айастан… Так началась история рода Галстянов…

Бабушка Айастан родила детей, которые подарили ей внуков и правнуков. Внучки и правнучки унаследовали ее красоту. В 1994 году одна из них – Анушик Барбарян, стала победительницей конкурса красоты, организованного в Ереване. До конца своей жизни бабушка Айастан носила в сердце всю пережитую боль…

Я никогда не забуду, как она бредила в предсмертной агонии: то называя имена своих убитых детей, то проклиная турок. Иногда начинала плакать и смеяться, а затем вновь просила детей бежать от убийц – турок…»