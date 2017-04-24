SIPRI: Азербайджан сократил военные расходы на 36% в 2016 году

PanARMENIAN.Net - Азербайджан на 36% сократил расходы на вооружение в 2016 году из-за падения цен на нефть. Об этом сообщается в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Согласно докладу, 2016 году общий объем военных расходов в мире вырос на 0,4% по сравнению с 2015 годом, до $1.69 трлн.

Первое место по размеру расходов на вооружение сохранили за собой США: в 2016 году военные расходы страны выросли на 1,7% и достигли $611 млрд. На втором месте остался Китай: рост на 5,4%, что в денежном выражении составило $215 млрд. На третье место в докладе SIPRI находится Россия, расходы которой увеличились на 5,9%, достигнув $69.2 млрд.

Мировые военные расходы в 2016 году составили 2,2% мирового ВВП. Доля военных расходов в ВВП была самой высокой на Ближнем Востоке, со средним показателем в 6,0% ВВП в 2016 году. Самые низкие показатели были в Северной и Южной Америке, в среднем 1,3% от ВВП.