SIPRI: Азербайджан сократил военные расходы на 36% в 2016 году
24 апреля 2017 - 16:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджан на 36% сократил расходы на вооружение в 2016 году из-за падения цен на нефть. Об этом сообщается в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
Согласно докладу, 2016 году общий объем военных расходов в мире вырос на 0,4% по сравнению с 2015 годом, до $1.69 трлн.
Первое место по размеру расходов на вооружение сохранили за собой США: в 2016 году военные расходы страны выросли на 1,7% и достигли $611 млрд. На втором месте остался Китай: рост на 5,4%, что в денежном выражении составило $215 млрд. На третье место в докладе SIPRI находится Россия, расходы которой увеличились на 5,9%, достигнув $69.2 млрд.
Мировые военные расходы в 2016 году составили 2,2% мирового ВВП. Доля военных расходов в ВВП была самой высокой на Ближнем Востоке, со средним показателем в 6,0% ВВП в 2016 году. Самые низкие показатели были в Северной и Южной Америке, в среднем 1,3% от ВВП.
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