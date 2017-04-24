В Петербурге почтили память жертв Геноцида армян

PanARMENIAN.Net - Армянская община Санкт-Петербурга почтила память жертв Геноцида армян в Османской империи. Об этом PanARMENIAN.Net сообщили в пресс-службе армянской молодежной организации Петербурга «Нор Серунд».

Утром 24 апреля генеральный консул Армении в Санкт-Петербурге Грайр Карапетян, председатель Национально-Культурной автономии Санкт-Петербурга Карен Мкртчян и представители армянского духовенства возложили цветы к памятнику армянского композитора Комитаса в Камском саду.

В 17:00 (по местному времени) состоится служба в армянской апостольской церкви Св. Екатерины, посвященная святым мученикам. После чего пройдет возложение цветов к хачкару (камень-крест) и пикет во дворе армянской церкви.

Программа мероприятий по случаю дня памяти жертв Геноцида завершится в 19:00 (по местному времени) концертом во Дворце Белосельских-Белозерских.

Как ранее PanARMENIAN.Net заявил председатель армянской молодежной организации Санкт-Петербурга «Нор Серунд» Филипп Давыдов, одна из главных целей проведения мероприятий 24 апреля, в том, чтобы оповещать жителей Петербурга о Геноциде.

«Мы как армянская молодежь Петербурга чувствуем свою ответственность в том, чтобы не допустить забвения о преступлении против человечества», - отметил он.

102 года прошло с Геноцида армян в Османской империи. 24 апреля 1915 года правительство младотурок приказало депортировать всю армянскую интеллигенцию Стамбула.