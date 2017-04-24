// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Петербурге почтили память жертв Геноцида армян

В Петербурге почтили память жертв Геноцида армян
24 апреля 2017 - 16:24 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянская община Санкт-Петербурга почтила память жертв Геноцида армян в Османской империи. Об этом PanARMENIAN.Net сообщили в пресс-службе армянской молодежной организации Петербурга «Нор Серунд».

Утром 24 апреля генеральный консул Армении в Санкт-Петербурге Грайр Карапетян, председатель Национально-Культурной автономии Санкт-Петербурга Карен Мкртчян и представители армянского духовенства возложили цветы к памятнику армянского композитора Комитаса в Камском саду.

В 17:00 (по местному времени) состоится служба в армянской апостольской церкви Св. Екатерины, посвященная святым мученикам. После чего пройдет возложение цветов к хачкару (камень-крест) и пикет во дворе армянской церкви.

Программа мероприятий по случаю дня памяти жертв Геноцида завершится в 19:00 (по местному времени) концертом во Дворце Белосельских-Белозерских.

Как ранее PanARMENIAN.Net заявил председатель армянской молодежной организации Санкт-Петербурга «Нор Серунд» Филипп Давыдов, одна из главных целей проведения мероприятий 24 апреля, в том, чтобы оповещать жителей Петербурга о Геноциде.

«Мы как армянская молодежь Петербурга чувствуем свою ответственность в том, чтобы не допустить забвения о преступлении против человечества», - отметил он.

102 года прошло с Геноцида армян в Османской империи. 24 апреля 1915 года правительство младотурок приказало депортировать всю армянскую интеллигенцию Стамбула.

Фото: Нор Серунд
Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Германией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Республикой Кипр, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, Европарламентом и Всемирным советом церквей, 45 штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

 Самое значимое
Шер призвала Великобританию признать Геноцид армянШер призвала Великобританию признать Геноцид армян
Об этом она заявила в интервью британскому информационному агентству Press Association после премьеры в Лос-Анджелесе испано-американского фильма «Обещание» (The Promise, 2016), который посвящен трагическим событиям 1915 года.
Атом Эгоян о планах снять фильм в Арцахе: Для этого должно быть внутреннее чувствоАтом Эгоян о планах снять фильм в Арцахе: Для этого должно быть внутреннее чувство
«Для того, чтобы сделать фильм в Арцахе, должно быть внутреннее чувство, и я, несомненно, подумаю об этом», – сказал он
Стаж легальной работы в ЕАЭС может засчитываться гражданам Армении уже с 2017 годаСтаж легальной работы в ЕАЭС может засчитываться гражданам Армении уже с 2017 года
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
Армия обороны Арцаха сбила беспилотник ВС Азербайджана OrbiterАрмия обороны Арцаха сбила беспилотник ВС Азербайджана Orbiter
Подразделения Армнии обороны НКР продолжают осуществлять тщательный контроль за наземными и воздушными границами Арцаха и принимать превентивные меры в случае необходимости
Partner news
 Статьи
Они сказали «нет»

Турки и курды, которые отказались участвовать в Геноциде армян

 Самое читаемое в разделе
Турецкие тролли срывают показы фильма «Обещание» в кинотеатрах США
Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны
Кипрский парламент призвал международное сообщество признать Геноцид армян
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
  Разделы по теме
Общество
 Сюжет
 Последние новости
Киев и Баку намерены наладить совместное производство в сфере обороны Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковський
В ПАСЕ предлагают рассмотреть вопрос об отставке проазербайджанского главы Ассамблеи Парламентарии с места требовали от Аграмунта принять решение по этому вопросу, провести слушания и поставить вопрос на голосование
SIPRI: Азербайджан сократил военные расходы на 36% в 2016 году Согласно докладу, 2016 году общий объем военных расходов в мире вырос на 0,4% по сравнению с 2015 годом, до $1.69 трлн
История выжившей: Как бабушка Айастан подожгла убивших ее семью турок В годы Геноцида армян семья бабушки Айастан была убита, а она выходя из сарая, подожгла его вместе со спящими внутри турками.