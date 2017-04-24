В Петербурге почтили память жертв Геноцида армян
24 апреля 2017 - 16:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянская община Санкт-Петербурга почтила память жертв Геноцида армян в Османской империи. Об этом PanARMENIAN.Net сообщили в пресс-службе армянской молодежной организации Петербурга «Нор Серунд».
Утром 24 апреля генеральный консул Армении в Санкт-Петербурге Грайр Карапетян, председатель Национально-Культурной автономии Санкт-Петербурга Карен Мкртчян и представители армянского духовенства возложили цветы к памятнику армянского композитора Комитаса в Камском саду.
В 17:00 (по местному времени) состоится служба в армянской апостольской церкви Св. Екатерины, посвященная святым мученикам. После чего пройдет возложение цветов к хачкару (камень-крест) и пикет во дворе армянской церкви.
Программа мероприятий по случаю дня памяти жертв Геноцида завершится в 19:00 (по местному времени) концертом во Дворце Белосельских-Белозерских.
Как ранее PanARMENIAN.Net заявил председатель армянской молодежной организации Санкт-Петербурга «Нор Серунд» Филипп Давыдов, одна из главных целей проведения мероприятий 24 апреля, в том, чтобы оповещать жителей Петербурга о Геноциде.
«Мы как армянская молодежь Петербурга чувствуем свою ответственность в том, чтобы не допустить забвения о преступлении против человечества», - отметил он.
102 года прошло с Геноцида армян в Османской империи. 24 апреля 1915 года правительство младотурок приказало депортировать всю армянскую интеллигенцию Стамбула.
Фото: Нор Серунд
Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
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