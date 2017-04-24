Режиссер фильма «Обещание»: Ни одна голливудская студия не профинансировала бы этот фильм

PanARMENIAN.Net - Ни одна голливудская студия не профинансировала бы фильм «Обещание» (The Promise), если бы не Керк Кркорян. Об этом заявил режиссер фильма Терри Джордж в интервью государственному телевидению Армении.

«Ни одна голливудская студия не профинансировала бы фильм «Обещание» (The Promise), если бы не Керк Кркорян. Поскольку они снимают иные политические блокбастеры. Без Керк Кркоряна мы бы не нашли такие ресурсы.

Кркорян, который подал идею этого фильма и профинансировал его, обещал сам себе и своим друзьям снять фильм на тему Геноцида. Этот фильм также обещание армянам, что они будут жить. Об этом также говорит герой фильма», - сказал Джордж.

«Я считаю, что такого рода работы важны для того, чтобы поведать миру о таких историях, которые малоизвестны. Я хотел, чтобы зритель посмотрел «Обещание» глазами героев фильма. Важная составляющая моей сущности в том, чтобы снимать общечеловеческое кино. И если я найду деньги, продолжу работать в этом направлении», - добавил режиссер.

«Обещание» выйдет на большие экраны в Армении и в России с 27 апреля. Мировая премьера картины, рассказывающей про события 1915 года , состоится в Лос-Анджелесе 21 апреля. Фильм «Обещание» создан при финансовой поддержке американского миллиардера армянского происхождения Кирка Керкоряна.

Сюжет картины построен вокруг любовного треугольника. Действие разворачивается в годы Геноцида армян в Османской империи. В главных ролях играют звезды мирового кино – Кристиан Бэйл, Оскар Айзек и Шарлотта Ле Бон. В картине также снялись французская звезда Жан Рено, а также Джеймс Кромвель и Анжела Сарафян. Премьера фильма состоялась 11 сентября 2016 года на Международном кинофестивале в Торонто. Писатель и режиссер Терри Джордж ранее получил известность благодаря снятому им в 2004 году фильму «Отель Руанда», рассказывающем о геноциде народа тутси в Руанде, за который он и получил «Оскар».