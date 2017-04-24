Иранские армяне провели акцию протеста у здания посольства Турции в Тегеране

PanARMENIAN.Net - Напротив здания посольства Турции в Иране 24 апреля состоялась акция протеста, приуроченная к 102-й годовщине Геноцида армян в Османской империи.

Иранские армяне держали в руках плакаты, на которых было написано: «Турция продолжает свою преступную политику в Сирии», «Турция совершает преступления, а США оказывают поддержку», «Красный цвет на флаге Турции – это кровь армян» и прочее, пишет Ruptly TV.

102 года прошло с Геноцида армян в Османской империи. 24 апреля 1915 года правительство младотурок приказало депортировать всю армянскую интеллигенцию Стамбула.

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