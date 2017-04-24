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Иранские армяне провели акцию протеста у здания посольства Турции в Тегеране (видео)

Иранские армяне провели акцию протеста у здания посольства Турции в Тегеране
 24 апреля 2017 - 18:39 AMT

PanARMENIAN.Net - Напротив здания посольства Турции в Иране 24 апреля состоялась акция протеста, приуроченная к 102-й годовщине Геноцида армян в Османской империи.

Иранские армяне держали в руках плакаты, на которых было написано: «Турция продолжает свою преступную политику в Сирии», «Турция совершает преступления, а США оказывают поддержку», «Красный цвет на флаге Турции – это кровь армян» и прочее, пишет Ruptly TV.

102 года прошло с Геноцида армян в Османской империи. 24 апреля 1915 года правительство младотурок приказало депортировать всю армянскую интеллигенцию Стамбула.

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Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Германией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Республикой Кипр, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, Европарламентом и Всемирным советом церквей, 45 штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

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