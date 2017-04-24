Армяне Австралии провели в Сиднее марш в память о жертвах Геноцида армян
24 апреля 2017 - 18:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Сотни проживающих в Австралии армян провели марш по Сиднею 23 апреля в память о невинных жертвах Геноцида армян в Османской империи.
Демонстранты обратились к властям Австралии с призывом признать Геноцид армян 1915 года, пишет Sky news.
В мероприятии в Сиднее приняла участие премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Гледис Береджиклян.
В своем выступлении она отметила, что является внучкой переживших Геноцид армян, и призвала власти страны признать факт геноцида.
Как известно, Турция отрицает факт Геноцида армян, а правительство Австралии пока не признало массовые убийства армян в начале 20 века геноцидом.
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Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
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Об этом она заявила в интервью британскому информационному агентству Press Association после премьеры в Лос-Анджелесе испано-американского фильма «Обещание» (The Promise, 2016), который посвящен трагическим событиям 1915 года.
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