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Армяне Австралии провели в Сиднее марш в память о жертвах Геноцида армян

Армяне Австралии провели в Сиднее марш в память о жертвах Геноцида армян
24 апреля 2017 - 18:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Сотни проживающих в Австралии армян провели марш по Сиднею 23 апреля в память о невинных жертвах Геноцида армян в Османской империи.

Демонстранты обратились к властям Австралии с призывом признать Геноцид армян 1915 года, пишет Sky news.

В мероприятии в Сиднее приняла участие премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Гледис Береджиклян.

В своем выступлении она отметила, что является внучкой переживших Геноцид армян, и призвала власти страны признать факт геноцида.

Как известно, Турция отрицает факт Геноцида армян, а правительство Австралии пока не признало массовые убийства армян в начале 20 века геноцидом.

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Ссылки по теме:
Sky News. Armenian Australians remember genocide
Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Германией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Республикой Кипр, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, Европарламентом и Всемирным советом церквей, 45 штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

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