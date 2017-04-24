В ПАСЕ предлагают рассмотреть вопрос об отставке проазербайджанского главы Ассамблеи

PanARMENIAN.Net - Работа весенней сессии ПАСЕ приостановлена из-за прозвучавшего в ходе обсуждения предложения поставить вопрос о вотуме недоверия главе Ассамблеи Педро Аграмунту после его поездки в Сирию.

Педро Аргамунт являлся содокладчиком Мониторингового комитета Совета Европы по Азербайджану. Согласно организации «Европейская инициатива стабильности» (ESI), со дня вступления в Совет Европы Азербайджан использовал «Икорную дипломатию», куда входили подарки, бесплатные поездки и деньги, для создания группы апологетов внутри ПАСЕ, которые постоянно действуют в интересах Азербайджана.

Сразу после извинений Аграмунта за поездку представители политгрупп ПАСЕ выступили за вотум недоверия. Парламентарии с места требовали от Аграмунта принять решение по этому вопросу, провести слушания и поставить вопрос на голосование, передает РИА Новости.

«Мы проведем слушания, проблем нет», — заявил глава ПАСЕ.

После еще одного резкого выступления Аграмунт объявил, что прерывает заседание на 10 минут.

В истории ПАСЕ вопрос о вотуме недоверия в такой форме ставится впервые.

В марте делегация депутатов ПАСЕ из Чехии, Бельгии, Сербии и Италии во главе с Педро Аграмунтом, а также российские парламентарии с вице-спикером Госдумы Владимиром Васильевым посетили Сирию, где встретились, в том числе, с президентом страны Башаром Асадом.

Многие участники ПАСЕ выразили беспокойство в связи с этой поездкой. Открывая весеннюю сессию Ассамблеи, Аграмунт извинился за свой поступок, назвал его «ошибкой» и пояснил, что встреча с Асадом не выражает поддержку его режима.