В ПАСЕ предлагают рассмотреть вопрос об отставке проазербайджанского главы Ассамблеи
24 апреля 2017 - 17:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Работа весенней сессии ПАСЕ приостановлена из-за прозвучавшего в ходе обсуждения предложения поставить вопрос о вотуме недоверия главе Ассамблеи Педро Аграмунту после его поездки в Сирию.
Педро Аргамунт являлся содокладчиком Мониторингового комитета Совета Европы по Азербайджану. Согласно организации «Европейская инициатива стабильности» (ESI), со дня вступления в Совет Европы Азербайджан использовал «Икорную дипломатию», куда входили подарки, бесплатные поездки и деньги, для создания группы апологетов внутри ПАСЕ, которые постоянно действуют в интересах Азербайджана.
Сразу после извинений Аграмунта за поездку представители политгрупп ПАСЕ выступили за вотум недоверия. Парламентарии с места требовали от Аграмунта принять решение по этому вопросу, провести слушания и поставить вопрос на голосование, передает РИА Новости.
«Мы проведем слушания, проблем нет», — заявил глава ПАСЕ.
После еще одного резкого выступления Аграмунт объявил, что прерывает заседание на 10 минут.
В истории ПАСЕ вопрос о вотуме недоверия в такой форме ставится впервые.
В марте делегация депутатов ПАСЕ из Чехии, Бельгии, Сербии и Италии во главе с Педро Аграмунтом, а также российские парламентарии с вице-спикером Госдумы Владимиром Васильевым посетили Сирию, где встретились, в том числе, с президентом страны Башаром Асадом.
Многие участники ПАСЕ выразили беспокойство в связи с этой поездкой. Открывая весеннюю сессию Ассамблеи, Аграмунт извинился за свой поступок, назвал его «ошибкой» и пояснил, что встреча с Асадом не выражает поддержку его режима.
Самое значимое
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Петербурге почтили память жертв Геноцида армян Утром 24 апреля генеральный консул Армении в Санкт-Петербурге Грайр Карапетян, председатель Национально-Культурной автономии Санкт-Петербурга Карен Мкртчян и представители армянского духовенства возложили цветы к памятнику Комитаса в Камском саду.
История выжившей: Как бабушка Айастан подожгла убивших ее семью турок В годы Геноцида армян семья бабушки Айастан была убита, а она выходя из сарая, подожгла его вместе со спящими внутри турками.
Ударник SOAD Джон Долмаян осудил Турцию за отрицание факта Геноцида армян «Позор и ответственность лежат на лидерах Турции, отрицание геноцида является продолжением геноцида»,- подчеркнул Долмаян
Российские энергохолдинги теряют интерес к армянским ГЭС «РусГидро» готово продать 90% в Международной энергетической корпорации (МЭК), владеющей семью ГЭС Севано-Разданского каскада в Армении