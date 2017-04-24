Киев и Баку намерены наладить совместное производство в сфере обороны
24 апреля 2017 - 17:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Баку и Киев могут наладить совместное производство продукции в оборонной сфере для дальнейшей реализации в третьи страны. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковський.
Гладковський посетил с рабочим визитом Азербайджан, где провел встречи с первым вице-премьером Ягубом Эюбовым, руководством ведущих предприятий ОПК и авиастроения, в которых обсуждались вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества.
«Наши страны имеют значительный опыт, чтобы выработать совместные разработки в оборонной сфере не только для внутреннего потребителя, но и для внешних рынков», — сказал он, передает Новости-Армения.
Он отметил, что Украине и Азербайджану нужно активизировать контакты на уровне предприятий оборонно-промышленного комплекса для реализации совместных проектов.
«Азербайджан является важным и перспективным партнером Украины в сфере военно-технического сотрудничества. Я уверен, что потенциал наших стран в сфере ВТС позволяет укрепить имеющуюся сотрудничество и работать в направлении ее развития и перспектив, особенно в области авиастроения», — отметил Гладковський.
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