Восьмиклассник погиб при взрыве в школе Дагестана

PanARMENIAN.Net - При взрыве гранаты в компьютерном классе в Цумадинском районе Дагестана погиб ученик восьмого класса, еще 11 детей пострадали. Об этом заявили в МВД республики.

По словам замдиректора школы по воспитательной работе Магомеддибира Зубаирова, пострадали 13 учеников.

Трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили в приемном покое Цумадинской центральной районной больницы.

«Один из учеников восьмого класса принес гранату. В результате в компьютерном классе произошел взрыв», — рассказал директор Агвалинской средней школы Шамиль Абакаров, передает РИА Новости. Причиной инцидента, как заявили в МВД, стало неосторожное обращение с оружием. Мальчик, который принес на урок гранату, задержан.

Школа оцеплена, на территорию никого не пускают. На месте работает следственно-оперативная группа.