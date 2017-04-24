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Восьмиклассник погиб при взрыве в школе Дагестана

Восьмиклассник погиб при взрыве в школе Дагестана
24 апреля 2017 - 17:42 AMT

PanARMENIAN.Net - При взрыве гранаты в компьютерном классе в Цумадинском районе Дагестана погиб ученик восьмого класса, еще 11 детей пострадали. Об этом заявили в МВД республики.

По словам замдиректора школы по воспитательной работе Магомеддибира Зубаирова, пострадали 13 учеников.

Трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили в приемном покое Цумадинской центральной районной больницы.

«Один из учеников восьмого класса принес гранату. В результате в компьютерном классе произошел взрыв», — рассказал директор Агвалинской средней школы Шамиль Абакаров, передает РИА Новости. Причиной инцидента, как заявили в МВД, стало неосторожное обращение с оружием. Мальчик, который принес на урок гранату, задержан.

Школа оцеплена, на территорию никого не пускают. На месте работает следственно-оперативная группа.

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Ria.ru: В Дагестане в школе прогремел взрыв
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