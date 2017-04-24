Эрдоган вновь выразил соболезнование «наследникам погибших османских армян»

PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по случаю 24 апреля направил послание местоблюстителю Константинопольского патриархата Армянской Апостольской Церкви архиепископу Араму Атешяну и армянской общине Турции.

В послании Эрдогана, которое было зачитано прихожанам во время мероприятия в патриархате, в частности отмечается: «Мы и в этом году поминаем армян Османской империи, лишившихся жизни в тяжелейших условиях Первой мировой войны и соболезнуем их наследникам».

В послании отмечается, что турки и армяне – издревле населяющие регион два народа – тысячелетиями жили бок о бок, имели общую культуру и историю, пишет Ermenihaber.am.

«В период как Османской империи, так и Турецкой Республики армянский народ внес большой вклад в развитие страны. Армяне сегодня, как и в прошлом, являются равноправными и свободными гражданами этой страны, играя важную роль в социальной, политической и экономической жизни Турции»,- заявил Эрдоган.

По его словам, «два народа веками разделяли радость и горе».

«Общей целью для нас является исцеление ран прошлого и укрепление гуманитарных связей. За последние 14 лет в этом направлении было предпринято множество шагов, реализованы поистине исторические реформы», – говорится в документе.

Эрдоган попытался заверить, что и далее будет предпринимать шаги по сохранению культурного наследия армян.

«Покой и безопасность членов армянской общины имеют для нас особое значение. Мы не приемлем того, чтобы даже один этнический армянин-гражданин Турции чувствовал себя отчужденным.

Вновь вспоминаю османских армян, пожертвовавших своей жизнью в начале 20 века. Прошу Аллаха подарить мир мир душам погибших в тяжелых условиях первой мировой войны османских граждан»,- говорится в послании президента Турции.

Между тем, в Стамбуле турецкая полиция запретила мероприятие, посвященное 102-ой годовщине Геноцида армян, которое проводится в квартале Шишли уже пятый год кряду.

102 года прошло с Геноцида армян в Османской империи. 24 апреля 1915 года правительство младотурок приказало депортировать всю армянскую интеллигенцию Стамбула.