В Тбилиси перед зданием посольства Турции состоялась акция протеста

PanARMENIAN.Net - 24 апреля перед зданием посольства Турции в Тбилиси состоялась акция протеста с требованием к Турции признать совершенное преступление – Геноцид армян.

Участники манифестации выразили свой протест против геноцидальной политики Турции, призвали ее покаяться за совершенное преступление.

Участники акции в очередной раз подтвердили свою приверженность борьбе за восстановление справедливости для армянского народа, а также призвали власти Грузии уважать права граждан страны армянской национальности и начать процесс официального признания Грузией факта Геноцида армян в Османской империи.

102 года прошло с Геноцида армян в Османской империи. 24 апреля 1915 года правительство младотурок приказало депортировать всю армянскую интеллигенцию Стамбула.

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