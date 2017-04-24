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Мхитарян: В этот день мысленно я со своими соотечественниками

Мхитарян: В этот день мысленно я со своими соотечественниками
24 апреля 2017 - 20:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Капитан сборной Армении по футболу, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян оставил запись на своей странице в социальной сети Facebook по случаю 102-й годовщины Геноцида армян.

«1915 год… 24 апреля… Черный день в истории Армении. Мысленно я со своими соотечественниками»,- написал футболист.

Он опубликовал фотографию Мемориала жертвам Геноцида в Ереване и использовал хэштег #NeverForget.

102 года прошло с Геноцида армян в Османской империи. 24 апреля 1915 года правительство младотурок приказало депортировать всю армянскую интеллигенцию Стамбула.

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Запись Генриха Мхитаряна в Facebook
Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Германией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Республикой Кипр, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, Европарламентом и Всемирным советом церквей, 45 штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

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