Мхитарян: В этот день мысленно я со своими соотечественниками
24 апреля 2017 - 20:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Капитан сборной Армении по футболу, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян оставил запись на своей странице в социальной сети Facebook по случаю 102-й годовщины Геноцида армян.
«1915 год… 24 апреля… Черный день в истории Армении. Мысленно я со своими соотечественниками»,- написал футболист.
Он опубликовал фотографию Мемориала жертвам Геноцида в Ереване и использовал хэштег #NeverForget.
102 года прошло с Геноцида армян в Османской империи. 24 апреля 1915 года правительство младотурок приказало депортировать всю армянскую интеллигенцию Стамбула.
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Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
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