Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны

PanARMENIAN.Net - 24 апреля и в ночь на 25 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск нарушил режим прекращения огня свыше 50 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)).

В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций 800 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра.

В юго-восточном и восточном направлениях линии соприкосновения войск ВС Азербайджана активно применяли снайперские винтовки (50 выстрелов). 24 апреля, около 17:50 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в восточном направлении линии соприкосновения, вследствие нарушения ВС Азербайджана режима прекращения огня смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Нарек Амаякович Арутюнян, 1997 г.р.

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

Подразделения Армии обороны для подавления наступательной активности противника прибегли к ответным действиям.

В ночь на 24 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахсо-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня свыше 70 раз. За указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций около 800 выстрелов. В юго-восточном направлении линии соприкосновения войск ВС Азербайджана применили также станковый противотанковый гранатомет (4 снаряда), а в восточном направлении – ручной противотанковый гранатомет (5 снарядов).