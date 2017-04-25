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Фильм «Обещание» о Геноциде армян провалился в кинопрокате США

Фильм «Обещание» о Геноциде армян провалился в кинопрокате США
25 апреля 2017 - 11:16 AMT

PanARMENIAN.Net - Фильм «Обещание» о Геноциде армян, бюджет которого составил $100 млн, провалился в кинопрокате США. В первые выходные фильм собрал всего $4.1 млн, передает The Hollywood Reporter.

Несмотря на это, продюсеры фильма отмечают, что «Обещание» - победа, так как фильм преследует цель информировать, а не приносить доход.

Кроме того, фильм едва попал в десятку лучших фильмов на выходные в кинопрокате США, несмотря на широкомасштабные рекламные акции в социальных сетях и поддержке таких звезд, как Леонардо ДиКаприо, Шер, сестер Кардашян, Дженнифер Лопес и других, пишет Variety.com.

«Обещание» выйдет на большие экраны в Армении и в России с 27 апреля. Фильм «Обещание» создан при финансовой поддержке американского миллиардера армянского происхождения Кирка Керкоряна.

Сюжет картины построен вокруг любовного треугольника. Действие разворачивается в годы Геноцида армян в Османской империи. В главных ролях играют звезды мирового кино – Кристиан Бэйл, Оскар Айзек и Шарлотта Ле Бон. В картине также снялись французская звезда Жан Рено, а также Джеймс Кромвель и Анжела Сарафян. Премьера фильма состоялась 11 сентября 2016 года на Международном кинофестивале в Торонто. Писатель и режиссер Терри Джордж ранее получил известность благодаря снятому им в 2004 году фильму «Отель Руанда», рассказывающем о геноциде народа тутси в Руанде, за который он и получил «Оскар».

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The Hollywood Reporter: The Armenian genocide drama — starring Christian Bale and Oscar Isaac — opened to just $4.1 million over the weekend in North America
Variety.com: Box Office: ‘Fate of the Furious’ Stays on Top; ‘Unforgettable,’ ‘The Promise’ Bomb
Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Германией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Республикой Кипр, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, Европарламентом и Всемирным советом церквей, 45 штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

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