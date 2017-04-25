Фильм «Обещание» о Геноциде армян провалился в кинопрокате США
25 апреля 2017 - 11:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Фильм «Обещание» о Геноциде армян, бюджет которого составил $100 млн, провалился в кинопрокате США. В первые выходные фильм собрал всего $4.1 млн, передает The Hollywood Reporter.
Несмотря на это, продюсеры фильма отмечают, что «Обещание» - победа, так как фильм преследует цель информировать, а не приносить доход.
Кроме того, фильм едва попал в десятку лучших фильмов на выходные в кинопрокате США, несмотря на широкомасштабные рекламные акции в социальных сетях и поддержке таких звезд, как Леонардо ДиКаприо, Шер, сестер Кардашян, Дженнифер Лопес и других, пишет Variety.com.
«Обещание» выйдет на большие экраны в Армении и в России с 27 апреля. Фильм «Обещание» создан при финансовой поддержке американского миллиардера армянского происхождения Кирка Керкоряна.
Сюжет картины построен вокруг любовного треугольника. Действие разворачивается в годы Геноцида армян в Османской империи. В главных ролях играют звезды мирового кино – Кристиан Бэйл, Оскар Айзек и Шарлотта Ле Бон. В картине также снялись французская звезда Жан Рено, а также Джеймс Кромвель и Анжела Сарафян. Премьера фильма состоялась 11 сентября 2016 года на Международном кинофестивале в Торонто. Писатель и режиссер Терри Джордж ранее получил известность благодаря снятому им в 2004 году фильму «Отель Руанда», рассказывающем о геноциде народа тутси в Руанде, за который он и получил «Оскар».
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Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
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