Сборная ветеранов Армении начала командный чемпионат мира по шахматам с победы

PanARMENIAN.Net - В греческом Херсониссосе на острове Крит стартовал командный чемпионат мира по шахматам среди ветеранов.

В возрастной категории 50+ участвует сборная Армении, в состав которой вошли Рафаел Ваганян, Арташес Минасян, Карен Мовсисян, Сергей Галдунц, Норайр Калантарян.

В стартовом туре наша команда со счетом 3.5:0.5 победила хозяев турнира. В трех матчах был зафиксирован счет 4:0, сообщает пресс-служба НОК РА.

В командном чемпионате мира по шахматам среди ветеранов принимают участие 22 команды, состоится 9 туров.