Сборная ветеранов Армении начала командный чемпионат мира по шахматам с победы
25 апреля 2017 - 11:47 AMT
PanARMENIAN.Net - В греческом Херсониссосе на острове Крит стартовал командный чемпионат мира по шахматам среди ветеранов.
В возрастной категории 50+ участвует сборная Армении, в состав которой вошли Рафаел Ваганян, Арташес Минасян, Карен Мовсисян, Сергей Галдунц, Норайр Калантарян.
В стартовом туре наша команда со счетом 3.5:0.5 победила хозяев турнира. В трех матчах был зафиксирован счет 4:0, сообщает пресс-служба НОК РА.
В командном чемпионате мира по шахматам среди ветеранов принимают участие 22 команды, состоится 9 туров.
Самое значимое
В первые два дня первенства армянские спортсмены выиграли 12 медалей, из которых два «золота», три «серебра» и семь бронзовых медалей
Чемпионом Европы стал украинец Олег Верняев (85.866), вторым – представитель России Артур Далалоян (85.498), третьим – британец Джеймс Холл (84.664)
Армянская шахматистка Элина Даниелян черными сыграла вничью с немкой Элизабет Петц и с 7 очками поднялась на 5-е место в турнирной таблице
Эта победа стала для армянского шахматиста четвертой подряд и позволила досрочно занять первое место в турнире
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