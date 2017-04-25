Вышел первый трейлер второго «Кингсмана»

PanARMENIAN.Net - Студия Fox опубликовала трейлер продолжения боевика «Kingsman: Секретная служба». В новой картине Мэттью Вона - «Kingsman: Золотое кольцо» - действовать будет как английская, так и американская разведка.

По сюжету штаб-квартира службы Kingsman в Великобритании уничтожена, а мир оказывается в заложниках у негодяев. Британские агенты обнаруживают, что они не одни: в Америке существует аналогичная организация под названием Statesman. Теперь им придется объединиться, чтобы найти врага, пишет Kinopoisk.

«Kingsman: Золотое кольцо» вернет на экраны Колина Ферта.

В фильме также снимались Тэрон Эджертон, Ченнинг Татум, Джулианна Мур, Педро Паскаль, Джефф Бриджес, Холли Берри, Марк Стронг и Винни Джонс.Премьера намечена на 28 сентября.