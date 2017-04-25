Трамп в рамках USAID намерен сократить финансирование развивающихся стран, в том числе Армении
25 апреля 2017 - 13:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Обещание президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего» включает в себя план по сокращению помощи развивающимся странам и слияние Государственного департамента с Агентством США по международному развитию (USAID), сообщает Foreign Policy со ссылкой на 15-страничный проект бюджета госдепартамента.
В марте администрация Трампа предлагала снизить эти расходы более чем на треть. В числе стран, финансовая поддержка которым будет сокращена, входит и Армения. Так, в проекте бюджета на 2018 фискальный год сокращение помощи Армении может составить 77% или все 100%. Такая же судьба ожидает Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизию и Туркменистан. Помощь Украине сократиться на 68.8%.
Сокращению может подвергнуться и само агентство USAID, управляющий которого Уэйд Уоррен на собрании сообщил сотрудникам, что чиновники администрации рассматривают вопрос о сворачивании ведомства, подконтрольного госдепартаменту, в рамках указа Трампа о рационализации исполнительной власти от 13 марта. Пока принимаются предложения и по реструктуризации.
Государственный департамент и USAID отказались комментировать потенциальное слияние двух организаций и отметили, что Белый дом опубликует более подробный план бюджета этой весной.
В 1999 году в США было закрыто агентство по информации, занимавшееся финансированием информационных и культурных зарубежных программ, некоторые проекты были переданы в госдеп. Однако закрытие, или даже просто сокращение, агентства, занимающегося вопросами профилактики болезней и продовольственной безопасности, может оказаться гораздо более чувствительным.
Ранее группа отставных генералов и адмиралов отправила открытое письмо в Белый дом и конгресс, предостерегая их от сокращения экономической помощи иностранным государствам. Они обращали внимание на роль Госдепартамента и USAID в борьбе с «Исламским государством», в ограничении потоков беженцев и противостоянии инфекционным заболеваниям.
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