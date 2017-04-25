Пайлан о Геноциде армян: Безнаказанность преступления содержит в себе угрозу его повторения
25 апреля 2017 - 12:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Депутат парламента Турции армянского происхождения от прокурдской Демократической партии народов (ДПН) Каро Пайлан выступил с обращением в связи с 102-й годовщиной Геноцида армян в Османской империи.
«24 апреля – День памяти жертв Геноцида армян. После событий 1915 года прошло 102 года. Однако до сих пор не признано совершенное на этих землях тяжелейшее преступление – Геноцид армян», – сказал Пайлан, пишет Ermenihaber.am.
Депутат выразил уверенность, что взглянуть в лицо истории совершенного в прошлом геноцида – способ, который может сформировать солидарность в турецком обществе. Он подчеркнул также, что не следует забывать: безнаказанность преступления содержит в себе угрозу его повторения.
«Давайте все вместе положим конец истории отрицания. Обеспечим раскрытие истины. Пусть души всех жертв покоятся с миром», – заключил Пайлан.
Ранее Пайлан о выступил с парламентской трибуны относительно Геноцида армян в Османской империи 1915 года: «Одно время мы составляли 40%, сейчас мы составляем одну тысячную. Это значит, что с нами произошли определенные события... Я это называю Геноцидом, вы – как хотите. Мне очень хорошо известно, что сделали с моим дедом и предками. Дайте название этим событиям сами, и все мы встанем с этим лицом к лицу».
Самое значимое
«В результате Геноцида армян погибли 1.5 млн человек. Я об этом знаю, я изучал факты, а Турция пытается скрыть правду», - написал Ассанж
Об этом она заявила в интервью британскому информационному агентству Press Association после премьеры в Лос-Анджелесе испано-американского фильма «Обещание» (The Promise, 2016), который посвящен трагическим событиям 1915 года.
«Для того, чтобы сделать фильм в Арцахе, должно быть внутреннее чувство, и я, несомненно, подумаю об этом», – сказал он
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
Partner news
Последние новости
Вышел первый трейлер второго «Кингсмана» (видео) По сюжету штаб-квартира службы Kingsman в Великобритании уничтожена, а мир оказывается в заложниках у негодяев
Сборная ветеранов Армении начала командный чемпионат мира по шахматам с победы В возрастной категории 50+ участвует сборная Армении, в состав которой вошли Рафаел Ваганян, Арташес Минасян, Карен Мовсисян, Сергей Галдунц, Норайр Калантарян
Фильм «Обещание» о Геноциде армян провалился в кинопрокате США Несмотря на это, продюсеры фильма отмечают, что «Обещание» - победа, так как фильм преследует цель информировать, а не приносить доход
В Лос-Анджелесе тысячи армян приняли участие в марше в честь 102-й годовщины Геноцида армян Почтив память жертв геноцида, участники процессии, одетые в красные футболки, также выдвинулись к турецкому посольству