Пайлан о Геноциде армян: Безнаказанность преступления содержит в себе угрозу его повторения

PanARMENIAN.Net - Депутат парламента Турции армянского происхождения от прокурдской Демократической партии народов (ДПН) Каро Пайлан выступил с обращением в связи с 102-й годовщиной Геноцида армян в Османской империи.

«24 апреля – День памяти жертв Геноцида армян. После событий 1915 года прошло 102 года. Однако до сих пор не признано совершенное на этих землях тяжелейшее преступление – Геноцид армян», – сказал Пайлан, пишет Ermenihaber.am.

Депутат выразил уверенность, что взглянуть в лицо истории совершенного в прошлом геноцида – способ, который может сформировать солидарность в турецком обществе. Он подчеркнул также, что не следует забывать: безнаказанность преступления содержит в себе угрозу его повторения.

«Давайте все вместе положим конец истории отрицания. Обеспечим раскрытие истины. Пусть души всех жертв покоятся с миром», – заключил Пайлан.

Ранее Пайлан о выступил с парламентской трибуны относительно Геноцида армян в Османской империи 1915 года: «Одно время мы составляли 40%, сейчас мы составляем одну тысячную. Это значит, что с нами произошли определенные события... Я это называю Геноцидом, вы – как хотите. Мне очень хорошо известно, что сделали с моим дедом и предками. Дайте название этим событиям сами, и все мы встанем с этим лицом к лицу».