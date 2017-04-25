Внук Джемаля-паши выразил соболезнования армянскому народу

PanARMENIAN.Net - Известный турецкий журналист Хасан Джемаль - внук одного из организаторов Геноцида армян Джемаля-паши выразил соболезнования армянскому народу в связи с 102-й годовщиной Геноцида армян в Османской империи.

«24 апреля я разделяю боль геноцида, боль моих армянских братьев», - написал Джемаль в своем микроблоге Twitter.

В 2012 году Джемаль опубликовал книгу «1915 год: Геноцид армян», где назвал массовое уничтожение армян «геноцидом». Кроме того, он неоднократно бывал в Армении, в 2008 году посетил Мемориальный комплекс памяти жертв Геноцида армян в Ереване.