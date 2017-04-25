Внук Джемаля-паши выразил соболезнования армянскому народу
25 апреля 2017 - 12:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Известный турецкий журналист Хасан Джемаль - внук одного из организаторов Геноцида армян Джемаля-паши выразил соболезнования армянскому народу в связи с 102-й годовщиной Геноцида армян в Османской империи.
«24 апреля я разделяю боль геноцида, боль моих армянских братьев», - написал Джемаль в своем микроблоге Twitter.
В 2012 году Джемаль опубликовал книгу «1915 год: Геноцид армян», где назвал массовое уничтожение армян «геноцидом». Кроме того, он неоднократно бывал в Армении, в 2008 году посетил Мемориальный комплекс памяти жертв Геноцида армян в Ереване.
Самое значимое
«В результате Геноцида армян погибли 1.5 млн человек. Я об этом знаю, я изучал факты, а Турция пытается скрыть правду», - написал Ассанж
Об этом она заявила в интервью британскому информационному агентству Press Association после премьеры в Лос-Анджелесе испано-американского фильма «Обещание» (The Promise, 2016), который посвящен трагическим событиям 1915 года.
«Для того, чтобы сделать фильм в Арцахе, должно быть внутреннее чувство, и я, несомненно, подумаю об этом», – сказал он
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
Partner news
Последние новости
Вышел первый трейлер второго «Кингсмана» (видео) По сюжету штаб-квартира службы Kingsman в Великобритании уничтожена, а мир оказывается в заложниках у негодяев
Сборная ветеранов Армении начала командный чемпионат мира по шахматам с победы В возрастной категории 50+ участвует сборная Армении, в состав которой вошли Рафаел Ваганян, Арташес Минасян, Карен Мовсисян, Сергей Галдунц, Норайр Калантарян
Фильм «Обещание» о Геноциде армян провалился в кинопрокате США Несмотря на это, продюсеры фильма отмечают, что «Обещание» - победа, так как фильм преследует цель информировать, а не приносить доход
В Лос-Анджелесе тысячи армян приняли участие в марше в честь 102-й годовщины Геноцида армян Почтив память жертв геноцида, участники процессии, одетые в красные футболки, также выдвинулись к турецкому посольству