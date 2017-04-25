Замминистра: Грачья Арутюнян будет экстрадирован из РФ в Армению

PanARMENIAN.Net - Приговоренный в России к 6 годам и 9 месяцам заключения гражданин Армении Грачья Арутюнян будет экстрадирован на родину. Об этом заявил заместитель министра юстиции Армении Виген Кочарян, пишет Aysor.am.

«Власти Армении, министерство юстиции приложили последовательные усилия для решения вопроса. Финансовые обязательства, которые препятствовали его экстрадиции, решены», - заявил Кочарян.

Он отметил, что против Арутюняна были выдвинуты гражданские иски, которые и препятствовали процессу его экстрадиции.

По словам замминистра, говорить о сроках экстрадиции пока рано.

13 июля 2013 года в Троицком районе неподалеку от Подольска, выезжавший со второстепенной дороги «КамАЗ» со щебнем врезался в рейсовый автобус, следовавший по маршруту Подольск-Жохово. В результате страшного удара у автобуса оторвало заднюю часть и снесло всю правую часть, а в салон посыпалась щебенка, которую перевозил грузовик. Всего в результате столкновения погибли 18 человек, более 60 получили травмы. 15 июля Тверской районный суд Москвы арестовал Арутюняна. 12 сентября тот же суд продлили его арест до 14 декабря. В Тверской суд Москвы Арутюняна из СИЗО доставили в женском халате и тапочках на босу ногу. Унизительное отношение к Арутюняну вызвало в Армении волну недовольства. В августе 2013 года Троицкий суд Москвы приговорил Арутюняна к шести годам и девяти месяцам лишения свободы.

25 декабря 2014 года родственники Грачья Арутюняна обратились в Министерство юстиции Армении с просьбой содействовать экстрадиции его из Москвы в Ереван. 8 февраля Министерство юстиции Армении обратилось к властям России с запросом об экстрадиции Грачья Арутюняна.