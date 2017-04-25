Замминистра: Грачья Арутюнян будет экстрадирован из РФ в Армению
25 апреля 2017 - 12:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Приговоренный в России к 6 годам и 9 месяцам заключения гражданин Армении Грачья Арутюнян будет экстрадирован на родину. Об этом заявил заместитель министра юстиции Армении Виген Кочарян, пишет Aysor.am.
«Власти Армении, министерство юстиции приложили последовательные усилия для решения вопроса. Финансовые обязательства, которые препятствовали его экстрадиции, решены», - заявил Кочарян.
Он отметил, что против Арутюняна были выдвинуты гражданские иски, которые и препятствовали процессу его экстрадиции.
По словам замминистра, говорить о сроках экстрадиции пока рано.
13 июля 2013 года в Троицком районе неподалеку от Подольска, выезжавший со второстепенной дороги «КамАЗ» со щебнем врезался в рейсовый автобус, следовавший по маршруту Подольск-Жохово. В результате страшного удара у автобуса оторвало заднюю часть и снесло всю правую часть, а в салон посыпалась щебенка, которую перевозил грузовик. Всего в результате столкновения погибли 18 человек, более 60 получили травмы. 15 июля Тверской районный суд Москвы арестовал Арутюняна. 12 сентября тот же суд продлили его арест до 14 декабря. В Тверской суд Москвы Арутюняна из СИЗО доставили в женском халате и тапочках на босу ногу. Унизительное отношение к Арутюняну вызвало в Армении волну недовольства. В августе 2013 года Троицкий суд Москвы приговорил Арутюняна к шести годам и девяти месяцам лишения свободы.
25 декабря 2014 года родственники Грачья Арутюняна обратились в Министерство юстиции Армении с просьбой содействовать экстрадиции его из Москвы в Ереван. 8 февраля Министерство юстиции Армении обратилось к властям России с запросом об экстрадиции Грачья Арутюняна.
Самое значимое
«В результате Геноцида армян погибли 1.5 млн человек. Я об этом знаю, я изучал факты, а Турция пытается скрыть правду», - написал Ассанж
Об этом она заявила в интервью британскому информационному агентству Press Association после премьеры в Лос-Анджелесе испано-американского фильма «Обещание» (The Promise, 2016), который посвящен трагическим событиям 1915 года.
«Для того, чтобы сделать фильм в Арцахе, должно быть внутреннее чувство, и я, несомненно, подумаю об этом», – сказал он
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
Partner news
Последние новости
Главные актеры «Игры престолов» станут самыми высокооплачиваемыми в истории телевидения Артисты также будут получать проценты с трансляций сериала в 170 странах. Помимо этого, им заплатят за повторные показы предыдущих сезонов «Игры престолов»
Компания одного из основателей Google представила свой «летающий автомобиль» (видео) По словам разработчиков, Flyer безопасен, протестирован и может законно использоваться в США в незагруженных областях в рамках категории сверхлегких воздушных судов по правилам Федерального управления гражданской авиации США
В Израиле школьники написали письмо Гитлеру В письме школьники должны были представиться, рассказать о своих хобби и друзьях, а также указать, во главе какой партии стоял Гитлер и каким образом он «плохо относился к евреям»
Ученые обнаружили самый древний многоклеточный организм Ученые изучали следы пузырьков раскаленного газа в вулканических породах и обнаружили в них нити мицелия — вегетативного тела гриба