Вице-президент Индии в Ереване почтил память жертв Геноцида армян
25 апреля 2017 - 13:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Вице-президент Индии Мохаммад Хамид Ансари прибыл в Армению 24 апреля с трехдневным официальным визитом.
В ереванском аэропорту «Звартноц» Моххамада Хамида Ансари встретил глава внешнеполитического ведомства Армении Эдвард Налбандян.
Утром 25 апреля Ансари посетил мемориальный комплекс Цицернакаберд, где почтил память жертв Геноцида армян, возложил цветы к Вечному огню. Вице-президента Индии сопровождал глава МИД Армении, пишет Sputnik-Армения.
В рамках визита Ансари встретится с президентом Армении Сержем Саргсяном, премьер-министром Кареном Карапетяном и министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном.
В ходе визита вице-президент Индии проведет встречу со студентами и профессорско-преподавательским составом Ереванского государственного университета (ЕГУ) и посетит Институт древних рукописей «Матендаран».
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Об этом сообщается в распространенном партией заявлении.
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