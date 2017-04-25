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Вице-президент Индии в Ереване почтил память жертв Геноцида армян

Вице-президент Индии в Ереване почтил память жертв Геноцида армян
25 апреля 2017 - 13:09 AMT

PanARMENIAN.Net - Вице-президент Индии Мохаммад Хамид Ансари прибыл в Армению 24 апреля с трехдневным официальным визитом.

В ереванском аэропорту «Звартноц» Моххамада Хамида Ансари встретил глава внешнеполитического ведомства Армении Эдвард Налбандян.

Утром 25 апреля Ансари посетил мемориальный комплекс Цицернакаберд, где почтил память жертв Геноцида армян, возложил цветы к Вечному огню. Вице-президента Индии сопровождал глава МИД Армении, пишет Sputnik-Армения.

В рамках визита Ансари встретится с президентом Армении Сержем Саргсяном, премьер-министром Кареном Карапетяном и министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном.

В ходе визита вице-президент Индии проведет встречу со студентами и профессорско-преподавательским составом Ереванского государственного университета (ЕГУ) и посетит Институт древних рукописей «Матендаран».

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