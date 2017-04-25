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СМИ: Шараповой могут предоставить wild card в квалификацию «Ролан Гаррос»

СМИ: Шараповой могут предоставить wild card в квалификацию «Ролан Гаррос»
25 апреля 2017 - 12:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос») - второго в сезоне турнира серии Большого шлема - намерены предоставить специальное приглашение (wild card) Марии Шараповой не в основную сетку турнира, а в его квалификацию.

Сообщается, что в марте в Лос-Анджелесе состоялась встреча российской спортсменки и главы Федерации тенниса Франции Бернара Джудичелли. В ходе встречи стороны обсуждали возможность получения Шараповой wild card в основную сетку турнира или же в квалификацию, пишет ТАСС со ссылкой на британское издание The Telegraph.

Ранее Джудичелли сообщил, что организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису примут решение о возможном приглашении Шараповой на турнир 15 мая.

В начале марта 2016 года Шарапова призналась в употреблении запрещенного вещества мельдония. Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок ее отстранения до 15 месяцев. Дисквалификация спортсменки завершается 26 апреля 2017 года, она вернется на корт на турнире в немецком Штутгарте, организаторы которого предоставили Шараповой wild card. Также специальное приглашение россиянке предоставили на турнире в Риме.

«Ролан Гаррос» пройдет в Париже с 22 мая по 11 июня. Шарапова побеждала на этом турнире в 2012 и 2014 годах.

Ссылки по теме:
Tass.ru: СМИ: Шарапова может получить wild card в квалификацию "Ролан Гаррос"
The Sydney Morning Herald. Maria Sharapova poised to make return from doping ban in Stuttgart
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