Зидана могут отправить в отставку с поста главного тренера «Реала»

PanARMENIAN.Net - Наставник сборной Германии Йоахим Лев может занять пост главного тренера «Реала» Зинедина Зидана уже в следующем сезоне, если испанский гранд не выиграет Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Если это произойдет, нынешний главный тренер мадридского клуба будет отправлен в отставку, пишет «Известия» со ссылкой на AS.

Руководство мадридцев задумалось о смене главного тренера после поражения команды от «Барселоны» (2:3) в матче 33-го тура ла лиги. На данный момент «Реал» является лидером в чемпионате Испании.

Клуб имеет поровну очков с «Барселоной» — по 75, сыграв на одну игру меньше. Кроме того, «сливочные» встретятся с «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов.

Помимо 57-летнего Лева, имеющего контракт с немецкой командой до 2020 года, может заменить и наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, а также Антонио Конте из «Челси».