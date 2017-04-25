Совет Европы расследует возможные случаи подкупа парламентариев со стороны Баку
25 апреля 2017 - 14:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Комиссия из трех независимых экспертов займется расследованием коррупционных обвинений в адрес парламентариев Совета Европы (СЕ). Как рассказал 24 апреля немецкий политик Франк Швабе, президиум СЕ принял соответствующее решение большинством голосов. В состав комиссии могут войти бывшие судьи Европейского суда по правам человека.
Ранее членов Парламентской ассамблеи СЕ обвинили в том, что они получали от представителей официального Баку дорогие подарки (включая икру, шелковые ковры, драгоценности и дорогостоящие часы) и наличные деньги в обмен на предотвращение принятия резолюции, осуждающей политическое преследование инакомыслящих в Азербайджане, пишет Deutsche Welle.
В 2013 году проект резолюции о политзаключенных в Азербайджане, составленный на основании доклада немецкого депутата Кристофом Штрессером, был неожиданно отклонен.
Глава научно-исследовательского центра ESI Геральд Кнаус заметил, что расследование «запоздало». По его словам, ESI еще в 2012 году рассказал, как Азербайджан пытался оказывать давление на СЕ. В декабре 2016 года организация опубликовала еще ряд подробностей дела, однако глава ПАСЕ, испанец Педро Аграмунт, никак не ответил на обвинения.
Парламентская ассамблея Совета Европы собирается на пленарные заседания, проходящие в Страсбурге, 4 раза в год. В число депутатов входят 324 представителя 47 европейских стран.
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