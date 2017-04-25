Москва призвала Баку прекратить пропагандистский шум вокруг азербайджанских диверсантов

PanARMENIAN.Net - МИД России призвал Баку прекратить пропагандистскую шумиху вокруг дела гражданина РФ Дильхама Аскерова Аскерова, который в декабре 2014 года был осужден в Нагорно-Карабахской Республике к пожизненному лишению свободы. Об этом говорится в ответезаместителя директора Департамента информации и печати МИД России Кожина.

В ответ на вопрос азербайджанского СМИ принимает ли Россия меры по защите гражданина России Д.Аскерова, МИД РФ заявил, что «тронут неослабным вниманием азербайджанских СМИ». Позвольте заверить, что МИД России последовательно отстаивает законные интересы всех россиян, независимо от их национальности.

Как известно, зона нагорно-карабахского конфликта относится к числу тех мест, от посещения которых российским гражданам рекомендовано воздерживаться. Данная рекомендация, в частности, размещена на консульском портале нашего Министерства. При этом мы принципиально против криминализации в качестве уголовного преступления мирных посещений тех или иных территорий журналистами или частными гражданами.

Что касается конкретно Дилгама Аскерова, то приходится констатировать, что он (как позже А.Лапшин) пренебрег вышеупомянутой рекомендацией МИД России. Поскольку российские власти перемещения своих граждан после их выезда за рубеж не могут контролировать, то в этой истории для нас есть «белые пятна». Так, нам не известно наверняка, знали ли в Баку о намерении этого российского гражданина посетить зону конфликта. Но факт тот, что после задержания Д.Аскерова в Нагорном Карабахе копию его общегражданского российского паспорта мы получили именно от азербайджанских властей. Точно так же не могу с уверенностью утверждать, что Д.Аскерова поощряли нарушить рекомендацию МИД России. Но ведь как-то же он перешел тщательно охраняемую линию соприкосновения (линия соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС - ред.)?

Если азербайджанские СМИ, включая небезызвестный официозный интернет-портал «Хаккын», искренне озабочены судьбой Д.Аскерова, то надо прежде всего прекратить пропагандистскую шумиху вокруг его дела. Она серьезно мешает нашим усилиям облегчить по гуманитарным основаниям участь этого российского гражданина», - говорится в официальном ответе МИД РФ.

29 декабря 2014 года суд в Степанакерте приговорил азербайджанских диверсантов Дильхама Аскерова и Шахбаза Гулиева соответственно к пожизненному заключению и 22 годам тюрьмы, признав их виновными по статьям УК, предусматривающим наказание за шпионаж, незаконное пересечение грницы, убийство и похищение.

Аскеров и Гулиев были задержаны в июле 2014 года, в ходе спецоперации по обезвреживанию группы. Третий член группы - Гасан Гасанов, около 18:00 11 июля на 32 км дороги Варденис-Карвачар застрелил жителя Еревана Саркиса Абрамяна (1977 г.р), ранил жительницу села Дзорахбюр Котайкской области Армении Карине Давтян (1977 г.р). При задержании Гасанов был убит, тело было передано Азербайджану 2 октября без каких-либо предусловий. Также установлено, что 4 июля на территории села Авсатах диверсанты похитили несовершеннолетнего Смбата Цаканяна (28.04.1997 г.р), тело которого обнаружено 15 июля в лесополосе в районе общин Карвачар и Манашид. Азербайджанская сторона постоянно пыталась обменять их то на пленного Акопа Инджигуляна, то на сбежавшего в Азербайджан от уголовного дела Егише Геворгяна с семьей, то на тело умершего спустя сутки после пленения мирного жителя Карена Петросяна, однако всякий раз получала отказ.