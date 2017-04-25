Валовая: Единая валюта станет катастрофой для ЕАЭС

PanARMENIAN.Net - Введение единой валюты в Евразийском союзе –это антиутопия. Об этом завила член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая.

Отвечая на вопрос о введении единой валюты в Евразийском союзе, Валовая заявила, что таких планов нет.

«Более того, введение единой валюты в Евразийском союзе – это не утопия, это хуже – антиутопия. Любая такая попытка сейчас кончится катастрофой. Это не означает отсутствия сотрудничества в валютно-финансовой сфере. Нам надо расширять использование национальных валют, вытеснять из оборота валюты третьих стран, но точно не надо что-то мутить с единой валютой, как это сделали европейцы», - сказала министр, передает kokshetau.asia.

В апреле 2016 года президент РФ Владимир Путин не исключил ввода общей валюты в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) после выравнивания структуры экономик ее стран-членов.

«Будет ли ввод национальной валюты в ЕАЭС? Такой большой вопрос. В принципе, это интересная тема, и это, наверное, когда-то станет возможным, но на том этапе, когда уровни развития экономик и структура экономик стран, входящих в Евразийский экономический союз, сравняются», - заявил он в ходе «прямой линии».