Фонд IDeA привлечет в Армению около $1.3 млрд инвестиций за 15 лет
25 апреля 2017 - 17:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Фонд «Инициатива развития Армении» IDeA планирует привлечь для Армении инвестиции в размере около $1.3 млрд за 15 лет. Об этом стало известно в ходе визита представителей фонда во главе с его основателем Рубеном Варданяном к премьер-министру Армении Карену Карапетяну.
По словам Варданян, с 2007 года фонд IDeA совместно со своими партнерами и донорами вложил в Армению более 550 млн долларов и намеревается в ближайшие 15 лет привлечь еще 1.3 млрд долларов, которые положительно повлияют на развитие экономики страны.
Основатель IDeA представил пакет предложений по новым проектам развития в Армении, который включает в себя как продолжение уже существующих программ, так и новые направления.
Отметив, что для прогресса Армении IDeA обозначил 10 направлений развития, служащих платформой для программ фонда, Варданян представил подробности касательно инвестиционных программ по развитию информационных технологий, образования, туризма, здравоохранения, сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, коммуникаций, инфраструктур, сохранению культурного наследия, усилению финансово-банковской системы, а также развитию Арцаха.
Премьер РА в свою очередь поприветствовал деятельность фонда, оценив ее в деле развития страны. Коснувшись представленных инициатив, премьер поручил главам ответственных ведомств активно работать с конкретными программами, разработанными фондом IDeA.
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