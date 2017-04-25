Ученые обнаружили самый древний многоклеточный организм

PanARMENIAN.Net - Международная группа ученых обнаружила самые древние на настоящий момент окаменелости многоклеточных организмов. Возраст останков, принадлежащих грибам, составляет 2.4 миллиарда лет.

Окаменелости были найдены на глубине 800 метров под землей в Северо-Капской провинции ЮАР. Ученые изучали следы пузырьков раскаленного газа в вулканических породах и обнаружили в них нити мицелия — вегетативного тела гриба. Эти организмы существовали примерно в то же время, когда произошла кислородная катастрофа — глобальное изменение состава атмосферы Земли, в результате чего появился свободный кислород, пишет Lenta.ru со ссылкой на Phys.org.

Грибы обитали под морским дном в трещинах вулканических пород. Подобные экосистемы относят к глубокой биосфере (deep biosphere), которая еще в недостаточной степени изучена. Ранее находили подобные пузырьковые образования возрастом лишь 50 миллионов лет, однако результаты нового исследования показали, что такие места обитания существовали в то время, когда грибов, как считалось, еще не было.

По словам ученых, грибы сосуществовали с бактериями, используя химически накопленную энергию последних для своего метаболизма. В этих условиях кислород, который в то время был в дефиците, им был не нужен.