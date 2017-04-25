В Израиле школьники написали письмо Гитлеру
25 апреля 2017 - 18:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Учительница начальных классов одной из школ Петах-Тиквы дала третьеклассникам оригинальное домашнее задание в День Катастрофы и героизма евреев: написать личное письмо Адольфу Гитлеру.
Ученикам предлагалось воспользоваться опросной формой, начинающейся со слов «Здравствуйте, диктатор Адольф Гитлер». В письме школьники должны были представиться, рассказать о своих хобби и друзьях, а также указать, во главе какой партии стоял Гитлер и каким образом он «плохо относился к евреям», пишет Newsru Israel.
Домашнее задание вызвало возмущение многих родителей, обратившихся к директору школу и в министерство просвещения.
В ответ минпрос заявил, что «учительница совершила ошибку».
День Катастрофы и героизма евреев был установлен в 1951 году. В этот день по всему миру вспоминают евреев, ставших жертвами нацизма во время Второй мировой войны.
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