Компания одного из основателей Google представила свой «летающий автомобиль» (видео)
25 апреля 2017 - 18:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Небольшая калифорнийская компания Kitty Hawk показала свою разработку — пилотируемый летательный аппарат под названием Kitty Hawk Flyer. Аппарат полностью электрофицирован и подается как «летающий автомобиль».
Интересно, что за Kitty Hawk стоит Ларри Пейдж, один из основателей Google. На видео демонстрируется первый рабочий прототип агрегата, пролетающая над озером к северу от Сан-Франциско. Первая версия разработана специально для полетов над водой. По словам разработчиков, Flyer безопасен, протестирован и может законно использоваться в США в незагруженных областях в рамках категории сверхлегких воздушных судов по правилам Федерального управления гражданской авиации США. Для его пилотирования не требуется лицензия, пишет Ferra.ru.
Одноместный Kitty Hawk Flyer весом почти 100 кг развивает скорость 40 км/ч и может подниматься до 4.5 м над водой. Объявить цену на это средство передвижения планируется в конце 2017 года.
При этом желающие могут вложить сейчас 100 долларов и получить впоследствии Kitty Hawk Flyer со скидкой в 2 тысячи долларов.
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