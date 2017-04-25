Главные актеры «Игры престолов» станут самыми высокооплачиваемыми в истории телевидения
25 апреля 2017 - 19:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Пятеро актеров, исполняющих главные роли в фэнтезийном сериале «Игра престолов», станут самыми высокооплачиваемыми актерами на телевидении.
Британские актеры Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен), Кит Харингтон (Джон Сноу) и Лина Хиди (Серсея Ланнистер), американец Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер) и датчанин Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) заключили с телеканалом HBO новые контракты, согласно которым им будут выплачивать по 2 млн фунтов стерлингов (2.5 миллиона долларов) за эпизод, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Express.
Артисты также будут получать проценты с трансляций сериала в 170 странах. Помимо этого, им заплатят за повторные показы предыдущих сезонов «Игры престолов».
Фэнтези-сериал «Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. На счету шоу 10 номинаций на премию «Эмми» и шесть сезонов. Премьера седьмой, предпоследней части состоится 16 июля. Литературной основой сериала стала серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».
В феврале сообщалось, что ведущие актеры сериала «Теория большого взрыва» заключили с создателями ситкома контракты, согласно которым будут получать по миллиону долларов за эпизод. В 2016-м они возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых актеров телевидения по версии журнала Forbes.
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