В Google Play обнаружено приложение, крадущее пароли Facebook и Instagram
25 апреля 2017 - 19:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Специалисты вирусной лаборатории ESET обнаружили на Google Play приложение, которое крадет пароли от мобильного банка, Facebook и Instagram, говорится в сообщении компании.
Троян Android/Charger маскируется под приложение-фонарик Flashlight LED Widget. После установки и запуска программа запрашивает права администратора устройства и разрешение открывать окна поверх других приложений, затем вирус отправляет на командный сервер злоумышленников информацию об устройстве, в том числе, список установленных приложений и фотографию владельца, сделанную фронтальной камерой, пишет РИА Новости.
Если зараженное устройство находится в России, Украине или Белоруссии, вирус деактивируется. В компании полагают, что таким образом злоумышленники пытаются избежать уголовного преследования в своей стране. Когда на зараженном устройстве запускается мобильный банк или социальная сеть, на экране появляется поддельное окно для ввода данных. Логины, пароли или данные банковских карт, введенные в фишинговом окне, отправляются злоумышленникам.
В ходе исследования специалисты ESET наблюдали перехват паролей Commbank, NAB и Westpac Mobile Banking, а также Facebook, Instagram и Google Play, поясняется, что атакующие могут перенацелить его почти на любое приложение.
Троян может блокировать экран устройства, выводя сообщение о загрузке обновлений, по мнению специалистов ESET, эта функция используется при краже средств со счета. Злоумышленники удаленно блокируют смартфон, для того, чтобы жертва не заметила подозрительную активность и не смогла принять меры.
«Для профилактики заражения ESET рекомендует загружать приложения только на официальных площадках, предварительно изучив оценки и отзывы пользователей. Подозрительные запросы разрешений (например, права администратора для приложения-фонарика) – повод отказаться от установки софта», — говорится в сообщении.
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