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Ответственность за теракт в метро Петербурга взяла связанная с «Аль-Каидой» группировка

Ответственность за теракт в метро Петербурга взяла связанная с «Аль-Каидой» группировка
26 апреля 2017 - 00:05 AMT

PanARMENIAN.Net - Связанная с «Аль-Каидой» группировка взяла на себя ответственность за теракт в метро Санкт-Петербурга, который произошел 3 апреля.

3 апреля террорист взорвал бомбу в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 14 пассажиров и смертник. Еще одно взрывное устройство террорист оставил на станции «Площадь Восстания». Бомбу удалось обезвредить. Исполнителем теракта, как установило следствие, был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

Как сообщает издание SITE, которое мониторит сайты исламских радикалов, ранее неизвестная и заявившая о своих связях с «Аль-Каидой» группировка «Катиба аль-Имам Шамиль» («батальон имама Шамиля») взяла на себя ответственность за теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погибли 16 человек, включая террориста-смертника.

Террористы сообщили, что нападение совершил Акбарджон Джалилов, получивший прямой приказ от главаря «Аль-Каиды» Аймана аль-Завахири. Они потребовали вывода российских войск из Сирии, пригрозив новыми терактами, передает РБК.

Сведений о группировке «Катиба аль-Имам Шамиль» в Сети практически нет. Марокканское издание Ani утверждает, что банда была создана вскоре после начала российского участия в сирийском конфликте. Якобы она названа в честь ликвидированного российскими спецслужбами международного террориста Шамиля Басаева.

Днем 25 апреля «Газета.Ru» со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии сообщила о том, что заказчиком теракта в метро был некий Сирожиддин Мухтаров, который скрывается под псевдонимом Абу Салах аль-Узбеки. В Бишкеке рассказали о том, что он был связан с воюющими в Сирии уйгурскими террористическими группировками, которые имеют отношение к «Аль-Каиде» и «Джебхат ан-Нусре».

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РБК: Ответственность за теракт в метро взяла связанная с «Аль-Каидой» группа
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