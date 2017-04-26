Парламент Чехии признал Геноцид армян
26 апреля 2017 - 00:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Парламент Чехии осудил Геноцид армян, совершенный Османской империей в 1915 году. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
«Палата депутатов парламента Чехии 104 голосами за «признала Геноцид армян», — написал он в своем микроблоге в Twitter.
102 года прошло с Геноцида армян в Османской империи. 24 апреля 1915 года правительство младотурок приказало депортировать всю армянскую интеллигенцию Стамбула.
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