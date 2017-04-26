ГСБПП Армении не гарантируетбезопасность попавших в страну азербайджанских яблок

PanARMENIAN.Net - Государственная служба безопасности продуктов питания (ГСБПП) министерства сельского хозяйства Армении призывает жителей страны не покупать азербайджанские яблоки.

«Учитывая, что данные яблоки не прошли пограничный контроль, служба не может гарантировать их безопасность, мы призываем потребителей воздержаться от их приобретения»,- говорится в заявлении службы.

Отмечается, что 23 апреля, сразу после получения сведений о продаже в одном из магазинов Еревана яблок азербайджанского производства, ГСБПП произвела необходимые действия для выявления наличия подобной продукции в других магазинах страны. В результате действий служны были выявлены и другие случаи продажи азербайджанских яблок на армянском рынке.

Представители службы на месте запретили продажу яблок и приказали уничтожить их.

Ведутся работы по выявлению импортера.