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ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 650 выстрелов

ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 650 выстрелов
26 апреля 2017 - 10:39 AMT

PanARMENIAN.Net - 25 апреля и в ночь на 26 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-зербайджанских войск нарушили режим прекращения огня около 55 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

За указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций свыше 650 выстреловиз стрелкового оружия различного калибра.

Подразделения Армии обороны НКР сохраняют полноценный контроль на передовой, продолжая уверенно выполнять поставленную боевую задачу.

24 апреля и в ночь на 25 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск нарушил режим прекращения огня свыше 50 раз.В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций 800 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. В юго-восточном и восточном направлениях линии соприкосновения войск ВС Азербайджана активно применяли снайперские винтовки (50 выстрелов).

24 апреля, около 17:50 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в восточном направлении линии соприкосновения, вследствие нарушения ВС Азербайджана режима прекращения огня смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Нарек Амаякович Арутюнян, 1997 г.р.

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