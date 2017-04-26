ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 650 выстрелов
26 апреля 2017 - 10:39 AMT
PanARMENIAN.Net - 25 апреля и в ночь на 26 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-зербайджанских войск нарушили режим прекращения огня около 55 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
За указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций свыше 650 выстреловиз стрелкового оружия различного калибра.
Подразделения Армии обороны НКР сохраняют полноценный контроль на передовой, продолжая уверенно выполнять поставленную боевую задачу.
24 апреля и в ночь на 25 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск нарушил режим прекращения огня свыше 50 раз.В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций 800 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. В юго-восточном и восточном направлениях линии соприкосновения войск ВС Азербайджана активно применяли снайперские винтовки (50 выстрелов).
24 апреля, около 17:50 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в восточном направлении линии соприкосновения, вследствие нарушения ВС Азербайджана режима прекращения огня смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Нарек Амаякович Арутюнян, 1997 г.р.
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