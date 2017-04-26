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Строительство стены Трампа на границе с Мексикой откладывается

Строительство стены Трампа на границе с Мексикой откладывается
26 апреля 2017 - 12:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Строительство стены на американо-мексиканской границе в настоящий момент, очевидно, не может быть профинансировано. В проекте закона о бюджете, который в ближайшие дни должен быть одобрен обеими палатами Конгресса США, не указаны расходы на возведение стены.

Тем не менее президент США Дональд Трамп намерен придерживаться своих предвыборных обещаний, пишет Deutsche Welle со ссылкой на газету The Washington Post.

«Не позволяйте фейковым СМИ утверждать, что я поменял свое мнение о стене. Она будет построена, и она будет помогать против наркоторговцев и торговцев людьми», - написал Трамп на своей странице в Twitter. В Белом доме утверждают, что стена будет возведена еще во время нынешнего президентского срока Трампа.

По сообщениям СМИ, на встрече с группой консервативно настроенных СМИ американский президент заявил, что готов отложить вопрос финансирования строительства до осени. Трамп намекнул, что даже в Республиканской партии, которую он представляет, он не смог заручиться поддержкой большинства для того, чтобы внести финансирование стены в нынешний проект бюджета.

Ранее сообщалось, что стена на границе двух государств будет стоить около 21.6 млрд долларов.

Ссылки по теме:
AFP. Shutdown threat ebbs as Trump relents on wall funding
Deutsche Welle: Строительство стены на границе США и Мексики откладывается
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