Эрдоган о решении ПАСЕ: Турция может пересмотреть позицию по членству в ЕС
26 апреля 2017 - 10:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Турция пересмотрит свою позицию по вступлению в Евросоюз, если страна будет вынуждена еще дольше ожидать решения по этому вопросу, а также если сохранится нынешняя враждебная настроенность некоторых стран-членов. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью агентству Reuters.
25 апреля ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) большинством голосов проголосовала за возвращение Турции в процедуру мониторинга ее обязательств перед Советом Европы, «чтобы обеспечить рассмотрение глубокой озабоченности в отношении уважения прав человека, демократии и верховенства права».
«Если они не действуют честно, то мы вынуждены искать выход. Почему мы должны еще ждать? Речь идет о 54 годах. Великобритания спросила своих людей и они проголосовали за Brexit … Они движутся к новому будущему, тоже самое было сделано Норвегией … такое же можно применить и к Турции», — заявил Эрдоган. Он добавил, что готов вынести вопрос о вступлении страны в ЕС на референдум, пишет РИА Новости.
«Одна или две страны не могут поддерживать жизнь ЕС. Вам нужна такая страна, как Турция, иная страна, символизирующая иную веру, это сделало бы их очень сильными. Страны-члены ЕС, однако, похоже, не осознают этого. Им очень сложно принять мусульманскую страну такую, как Турция», — добавил Эрдоган.
Он также раскритиковал принятое 25 апреля решение ПАСЕ в отношении Турции, назвав его «целиком политическим». Эрдоган добавил, что Турция не принимает этого решения.
Соглашение об ассоциации между ЕС (ранее ЕЭС) и Турцией было подписано в 1963 году. Заявку на членство в Евросоюз Анкара подала в 1987 году. Переговоры о вступлении Турции в ЕС, начавшиеся только в 2005 году, неоднократно осложнялись разногласиями, которые приводили к их приостановке.
На данный момент открыты 16 из 35 глав переговорного досье о вступлении в ЕС. В марте 2016 года лидеры стран-членов ЕС согласились активизировать переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в ЕС через ее территорию.
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