Юра Мовсисян попал в топ-15 самых высокооплачиваемых игроков МЛС в 2017 году
26 апреля 2017 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Профсоюз игроков МЛС опубликовал список 50 самых высокооплачиваемых игроков лиги в 2017 году.
15-е место в списке занимает армянский и американский футболист, нападающий клуба MLS «Реал Солт-Лейк» Юра Мовсисян, зарплата которого в год составляет $1.973 млн.
Лидирует в рейтинге бразилец Кака, получающий в «Орландо Сити» $7.17 млн в год.
Кроме Кака, в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков МЛС на 2017 год вошли: Себастьян Джовинко («Торонто») – $7.12 млн, Майкл Брэдли («Торонто») – $6.5 млн, Андреа Пирло («Нью-Йорк Сити») – $5.9 млн, Давид Вилья («Нью-Йорк Сити») – $5.6 млн, Джовани дос Сантос («Лос-Анджелес Гэлакси») – $5.5 млн, Бастиан Швайнштайгер («Чикаго Файр») – $5.4 млн, Джози Алтидор («Торонто») – $4.9 млн, Клинт Демпси («Сиэттл Саундерс») – $3.9 млн, Диего Валери («Портленд Тимберс») – $2.6 млн.
Мовсисян перешел в «Спартак» в 2013 году. В январе 2016 года форвард был арендован клубом MLS (Главной лиги футбола - высшего дивизиона системы футбольных лиг в США и Канаде) «Реал Солт-Лейк», соглашение было рассчитано до 1 декабря 2016 года. В октябре американский «Реал Солт-Лейк» приобрел трансфер армянского футболиста Юры Мовсисяна у «Спартака».
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