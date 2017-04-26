Папа Римский на конференции TED призвал бороться с «культурой мусора» и поддержал креативность

PanARMENIAN.Net - Папа римский Франциск выступил на известной конференции TED (Technology, Education, Design). В своем «тед-токе» (от англ. TED talk - речь на TED, обычно длится до 18 минут) Франциск призвал к солидарности, поддержал креативность и призвал бороться с «культурой мусора».

Он также выступил с предостережением в адрес «могущественных» мировых лидеров, заявив, что люди при власти должны вести себя смиренно.

«Если же нет - ваша власть разрушит вас, а вы разрушите других», - сказал папа, выступление которого, записанное в Ватикане, транслировалось на конференции в Ванкувере, пишет BBC.

«Пожалуйста, позвольте мне сказать это громко и четко: чем больше у вас власти, тем больше влияния ваши действия будут иметь на других, и с тем большим смирением вы должны действовать», - говорилось в речи понтифика.

В своей речи Франциск рассказал о собственной истории переселения, а также пересказал библейскую притчу о добром самаритянине.

«Прежде всего, я был бы рад, если бы эта встреча помогла нам напомнить, что все мы нуждаемся друг в друге, что ни один из нас - не остров, не автономное и независимое «Я», отделенное от других, и мы можем построить будущее, лишь будучи вместе», - сказал папа.

По словам понтифика, «многие из нас могут верить, что счастливое будущее - нечто недостижимое». Такое беспокойство нужно «воспринимать очень серьезно», но оно «не является непобедимым: его можно преодолеть, если не закрывать свои двери от внешнего мира», сказал он.

TED - это ежегодная конференция, основанная в 1984 году в Кремниевой долине, лозунг которой - «Идеи, достойные распространения». Среди ее спикеров были экс-президент США Билл Клинтон, ученый Ричард Докинз, основатель Microsoft Билл Гейтс и поп-звезда Боно. Выступления спикеров, почти всегда ограниченные 18 минутами, можно просмотреть онлайн.

Спектр тем выступлений на TED очень широк - от технологий до стиля жизни, от «науки счастья» до того, «как определить лжеца». Попасть на конференцию в качестве спикера можно только по приглашению. По словам международного куратора TED Бруно Джиассани, организация выступления папы Франциска заняла более года дискуссий и путешествий в Рим. По его словам, сначала мало кто в Ватикане вообще знал о TED.‎